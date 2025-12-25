Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.20
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.50
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.73
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.23
П2
5.47
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.24
П2
2.35

Фетисов назвал Овечкина лучшим спортсменом

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что лучшим российским спортсменом 2025 года является Александр Овечкин. Потому что рекорд определяет лучшего. В свое время никто ведь не думал, что достижение Уэйна Гретцки можно побить. А это как раз тот самый случай», — сказал Фетисов.

В тройку лучших Фетисов также внес Сергея Бобровского, который выиграл два подряд Кубка Стэнли, и трехкратную чемпионку мира по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше