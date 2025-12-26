Александр Овечкин сфотографировался с семьей на фоне елки

На снимке Овечкин с женой Настасьей, мамой Татьяной и сыновьями Сергеем и Ильей. «Семья», — написал форвард под публикацией.
Ранее Овечкин стал победителем традиционной премии «СЭ» «Спортсмен года».
40-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 набрал 31 (14+17) очко в 37 играх в составе «Вашингтона».
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Майк Салливан
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-56:01)
Игорь Шестеркин
Логан Томпсон
(c 57:44)
1-й период
07:49
Райан Леонард
07:49
Райан Леонард
14:57
Тэйлор Рэддиш
(Джонни Бродзински, Брэйден Шнайдер)
2-й период
20:23
Джон Карлсон
(Райан Леонард, Алексей Протас)
23:57
Мэттью Робертсон
28:29
Карсон Соуси
28:40
Дилан Строум
(Коннор Макмайкл, Райан Леонард)
30:54
Коннор Макмайкл
31:14
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Мика Зибанежад)
32:11
Алексей Протас
(Хендрикс Лапьер, Сонни Милано)
3-й период
42:23
Александр Овечкин
48:10
Тэйлор Рэддиш
(Уилл Куилль, Ноа Лаба)
49:18
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Скотт Морроу)
53:43
Винс Трочек
(Гейб Перро, Джонни Бродзински)
57:44
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
58:09
Винс Трочек
(Уилл Куилль, Тэйлор Рэддиш)
59:31
Ноа Лаба
Статистика
Вашингтон
Рейнджерс
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
