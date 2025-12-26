Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.21
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2

Александр Овечкин сфотографировался с семьей на фоне елки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин публиковал в своих социальных сетях фотографию с семьей на фоне елки.

Источник: Getty Images

На снимке Овечкин с женой Настасьей, мамой Татьяной и сыновьями Сергеем и Ильей. «Семья», — написал форвард под публикацией.

Ранее Овечкин стал победителем традиционной премии «СЭ» «Спортсмен года».

40-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 набрал 31 (14+17) очко в 37 играх в составе «Вашингтона».

Вашингтон
3:7
0:1, 3:1, 0:5
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
24.12.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Майк Салливан
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-56:01)
Игорь Шестеркин
Логан Томпсон
(c 57:44)
1-й период
07:49
Райан Леонард
07:49
Райан Леонард
14:57
Тэйлор Рэддиш
(Джонни Бродзински, Брэйден Шнайдер)
2-й период
20:23
Джон Карлсон
(Райан Леонард, Алексей Протас)
23:57
Мэттью Робертсон
28:29
Карсон Соуси
28:40
Дилан Строум
(Коннор Макмайкл, Райан Леонард)
30:54
Коннор Макмайкл
31:14
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Мика Зибанежад)
32:11
Алексей Протас
(Хендрикс Лапьер, Сонни Милано)
3-й период
42:23
Александр Овечкин
48:10
Тэйлор Рэддиш
(Уилл Куилль, Ноа Лаба)
49:18
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Скотт Морроу)
53:43
Винс Трочек
(Гейб Перро, Джонни Бродзински)
57:44
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
58:09
Винс Трочек
(Уилл Куилль, Тэйлор Рэддиш)
59:31
Ноа Лаба
Статистика
Вашингтон
Рейнджерс
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше