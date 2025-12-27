Ричмонд
В Америке бастуют хоккеисты. Обвиняют лигу в давлении и нарушении законов США

Речь о ECHL — третьей по силе лиге континента, где выступают 12 россиян, в том числе с опытом игры в КХЛ.

Источник: Соцсети

В Северной Америке началась первая за долгое время масштабная хоккейная забастовка. Игроки ECHL (лига Восточного побережья США) — третьей по уровню профессиональной лиги континента — официально объявили забастовку. Решение вступило в силу в полдень 26 декабря по местному времени, что привело к отмене всех игр. Среди бастующих есть несколько российских хоккеистов.

Причины бойкота

Забастовка стала ответом на затяжной и бесплодный год переговоров между лигой и Ассоциацией профессиональных хоккеистов (PHPA) о новом коллективном договоре. Действующее соглашение завершилось в конце прошлого сезона. В открытом письме к болельщикам игроки обвинили руководство ECHL в срыве процесса и указали на вопиющие проблемы.

Так, игроки заявили, что функционеры годами игнорируют вопросы безопасности. «Потребовался почти год, чтобы убедить лигу в том, что мы имеем право выбирать шлемы, которые нам подходят по размеру. Клубы до сих пор предоставляют игрокам бывшее в употреблении снаряжение», — говорится в обращении.

Не менее остро стоит вопрос графика и отдыха. Хоккеисты утверждают, что «лига не проявляет никакого внимания к графику поездок и считает, что девятичасовая поездка на автобусе должна считаться нашим выходным днем». Также они обвинили руководство в попытках давления и запугивания методами, нарушающими трудовое законодательство США.

Русский след

Отметим, что среди бастующих хоккеистов есть и россияне — 12 человек. У наших спортсменов самое большое представительство в ECHL после Канады (370) и США (352). У остальных стран показатель скромнее — в лиге играют девять шведов, три японца, два белоруса, фина, чеха, венгра и другие хоккеисты.

Среди наиболее примечательных российских забастовщиков — экс-защитник ЦСКА, «Спартака» и других отечественных клубов Никита Седов. На счету 24-летнего спортсмена 214 матчей в КХЛ, в ECHL он выступает с сезона-2025/26 и успел провести за «Блумингтон Бизон» 19 встреч.

Кроме него выделяются 23-летний форвард «Флориды Эверблэйдс» Андрей Баканов (56 матчей в КХЛ за «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар») и 20-летний нападающий «Спрингфилд Тандербердс» Никита Сусуев (55 матчей в КХЛ за «Спартак» и «Адмирал»).

Впрочем, судить о перспективах россиян и остальных забастовщиков рано. По данным Pro Hockey Rumors, несколько команд ECHL уже объявили о планах заменить отсутствующих хоккеистов более молодыми конкурентами из четвертой и пятой лиги, чтобы избежать простоя. Так что пока противостояние только набирает обороты.

Леонид Ларин