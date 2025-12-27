В Америке бастуют хоккеисты. Обвиняют лигу в давлении и нарушении законов США

Так, игроки заявили, что функционеры годами игнорируют вопросы безопасности. «Потребовался почти год, чтобы убедить лигу в том, что мы имеем право выбирать шлемы, которые нам подходят по размеру. Клубы до сих пор предоставляют игрокам бывшее в употреблении снаряжение», — говорится в обращении.