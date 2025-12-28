Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). В составе «Вашингтона» шайбы в основное время матча забросили белорусский форвард Алексей Протас (20-я минута), Энтони Бовиллье (38) и российский нападающий Александр Овечкин (50). Автором победного гола в овертайме стал Джейкоб Чикран (65). У «Нью-Джерси» отличились Йеспер Братт (25, 47) и Коди Гласс (48).
Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и отметился голевой передачей, прервав пятиматчевую безрезультативную серию. Овечкин также прервал серию без заброшенных шайб, которая составила девять матчей. Всего за карьеру 40-летний россиянин забросил 133-ю шайбу в декабрьских матчах в чемпионатах НХЛ и обошел по этому показателю Стива Айзермана, выйдя на чистое третье место в истории лиги. Рекорд НХЛ по голам в декабре принадлежит Уэйну Гретцки (157 шайб), второе место занимает Горди Хоу (141). После 38 матчей в сезоне-2025/26 в активе капитана «Вашингтона» 33 очка (15 голов и 18 передач).
Форвард «Девилз» Арсений Грицюк трижды бросил в створ ворот и применил один силовой прием.
«Вашингтон» прервал трехматчевую серию поражений. «Нью-Джерси» проиграл третью игру подряд.
Шелдон Киф
Спенсер Карбери
Джейк Аллен
(00:00-26:57)
Логан Томпсон
(00:00-64:06)
Джейк Аллен
(27:15-64:06)
17:31
Колтон Уайт
17:31
Энтони Бовилье
19:59
Алексей Протас
(Александр Овечкин)
24:46
Брэндон Дюхейм
24:56
Йеспер Братт
(Стефан Ноесен, Нико Хишир)
27:15
Брэндон Дюхейм
33:57
Коди Гласс
37:33
Энтони Бовилье
(Алексей Протас)
47:00
Йеспер Братт
47:32
Коди Гласс
(Бренден Диллон, Коннор Браун)
49:17
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
64:06
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Ник Дауд)
