Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и отметился голевой передачей, прервав пятиматчевую безрезультативную серию. Овечкин также прервал серию без заброшенных шайб, которая составила девять матчей. Всего за карьеру 40-летний россиянин забросил 133-ю шайбу в декабрьских матчах в чемпионатах НХЛ и обошел по этому показателю Стива Айзермана, выйдя на чистое третье место в истории лиги. Рекорд НХЛ по голам в декабре принадлежит Уэйну Гретцки (157 шайб), второе место занимает Горди Хоу (141). После 38 матчей в сезоне-2025/26 в активе капитана «Вашингтона» 33 очка (15 голов и 18 передач).