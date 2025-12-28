Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.66
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). В составе «Вашингтона» шайбы в основное время матча забросили белорусский форвард Алексей Протас (20-я минута), Энтони Бовиллье (38) и российский нападающий Александр Овечкин (50). Автором победного гола в овертайме стал Джейкоб Чикран (65). У «Нью-Джерси» отличились Йеспер Братт (25, 47) и Коди Гласс (48).

Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и отметился голевой передачей, прервав пятиматчевую безрезультативную серию. Овечкин также прервал серию без заброшенных шайб, которая составила девять матчей. Всего за карьеру 40-летний россиянин забросил 133-ю шайбу в декабрьских матчах в чемпионатах НХЛ и обошел по этому показателю Стива Айзермана, выйдя на чистое третье место в истории лиги. Рекорд НХЛ по голам в декабре принадлежит Уэйну Гретцки (157 шайб), второе место занимает Горди Хоу (141). После 38 матчей в сезоне-2025/26 в активе капитана «Вашингтона» 33 очка (15 голов и 18 передач).

Форвард «Девилз» Арсений Грицюк трижды бросил в створ ворот и применил один силовой прием.

«Вашингтон» прервал трехматчевую серию поражений. «Нью-Джерси» проиграл третью игру подряд.

Нью-Джерси
3:4
0:1, 1:1, 2:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
28.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16763 зрителя
Главные тренеры
Шелдон Киф
Спенсер Карбери
Вратари
Джейк Аллен
(00:00-26:57)
Логан Томпсон
(00:00-64:06)
Джейк Аллен
(27:15-64:06)
1-й период
17:31
Колтон Уайт
17:31
Энтони Бовилье
19:59
Алексей Протас
(Александр Овечкин)
2-й период
24:46
Брэндон Дюхейм
24:56
Йеспер Братт
(Стефан Ноесен, Нико Хишир)
27:15
Брэндон Дюхейм
33:57
Коди Гласс
37:33
Энтони Бовилье
(Алексей Протас)
3-й период
47:00
Йеспер Братт
47:32
Коди Гласс
(Бренден Диллон, Коннор Браун)
49:17
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
Овертайм
64:06
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Ник Дауд)
Статистика
Нью-Джерси
Вашингтон
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
