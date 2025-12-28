Долгожданный гол Овечкина! Русский герой наконец-то прервал серию неудач

После довольно суетливого и сумбурного начала «Кэпиталз» включились в игру и смогли забить первыми, что очень важно для команды Карбери — в этом сезоне она побеждает преимущественно в тех матчах, в которых открывает счет. В самой концовке первого периода после игры в формате «4 на 4» Александр Овечкин ситуативно оказался на площадке с белорусом Алексеем Протасом и Диланом Строумом, хотя этой тройкой «Вашингтон» не играл достаточно давно. Овечкин, получив шайбу у дальнего борта, своим феноменальным голевым чутьем выполнил пас вслепую в сторону ворот, где оказался совсем одинокий Протас. Белорусскому нападающему не составило труда замкнуть передачу и за какие-то 0,3 секунды до сирены вывести «Кэпс» вперед.