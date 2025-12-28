Игроки «Тампы» и «Флориды» получили 136 минут штрафа в матче НХЛ

В конце второй двадцатиминутки началась массовая драка, арбитр удалил всю пятерку «Тампы», которая была на льду. В начале третьего периода на скамейке штрафников их было уже шесть.
Также арбитр удалил четырех хоккеистов «пантер».
В итоге игроки «Тампы» получили 87 штрафных минут, «Флориды» — 49.
Добавим, что дубль в этом матче оформил форвард «Тампы» Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Вратарь «Флорииды» Сергей Бобровский совершил 21 сэйв.
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
28.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19651 зритель
Главные тренеры
Пол Морис
Джон Купер
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-58:27)
Андрей Василевский
(00:00-06:34)
Сергей Бобровский
(59:04-59:27)
Андрей Василевский
(c 06:48)
1-й период
03:25
Сэм Беннетт
03:25
Сэм Беннетт
03:25
Земгус Гиргенсонс
03:25
Янни Гурд
03:25
Янни Гурд
05:37
Эту Луостаринен
(Маки Самоскевич, Эван Родригес)
06:48
Эй Джей Грир
12:49
Стив Сантини
13:05
Джейк Гюнцель
(Энтони Чирелли, Максвелл Крозье)
14:15
Аарон Экблад
19:52
Понтус Хольмберг
(Янни Гурд, Деклан Карлайл)
2-й период
22:31
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Гейдж Гонсалвес)
23:48
Маки Самоскевич
26:59
Люк Канин
26:59
Кертис Дуглас
26:59
Кертис Дуглас
27:05
Брэд Маршан
(Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт)
30:14
Аарон Экблад
38:30
Сет Джонс
38:30
Эй Джей Грир
38:30
Картер Верхэге
38:30
Эй Джей Грир
38:30
Картер Верхэге
38:30
Эван Родригес
38:30
Шарль-Эдуард Д'Астус
38:30
Оливер Бьоркстранд
38:30
Шарль-Эдуард Д'Астус
38:30
Оливер Бьоркстранд
38:30
Энтони Чирелли
38:30
Максвелл Крозье
38:30
Джейк Гюнцель
3-й период
41:34
Скотт Сабурин
41:34
Скотт Сабурин
41:34
Скотт Сабурин
45:34
Максвелл Крозье
49:30
Сэм Беннетт
50:53
Оливер Бьоркстранд
52:14
Сэм Беннетт
54:39
Сэм Беннетт
54:39
Увис Балинскис
54:39
Брэд Маршан
54:39
Шарль-Эдуард Д'Астус
54:39
Янни Гурд
54:39
Шарль-Эдуард Д'Астус
54:39
Максвелл Крозье
59:04
Никита Кучеров
59:27
Люк Канин
59:27
Скотт Сабурин
59:27
Янис Мозер
59:27
Скотт Сабурин
59:27
Кертис Дуглас
Статистика
Флорида
Тампа-Бэй
Штрафное время
49
87
Игра в большинстве
11
6
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
