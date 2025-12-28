Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.66
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Игроки «Тампы» и «Флориды» получили 136 минут штрафа в матче НХЛ

В ночь на 28 декабря (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «молний» со счетом 4:2.

Источник: John Locher/AP/TASS

В конце второй двадцатиминутки началась массовая драка, арбитр удалил всю пятерку «Тампы», которая была на льду. В начале третьего периода на скамейке штрафников их было уже шесть.

Также арбитр удалил четырех хоккеистов «пантер».

В итоге игроки «Тампы» получили 87 штрафных минут, «Флориды» — 49.

Добавим, что дубль в этом матче оформил форвард «Тампы» Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Вратарь «Флорииды» Сергей Бобровский совершил 21 сэйв.

Флорида
2:4
1:2, 1:1, 0:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
28.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19651 зритель
Главные тренеры
Пол Морис
Джон Купер
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-58:27)
Андрей Василевский
(00:00-06:34)
Сергей Бобровский
(59:04-59:27)
Андрей Василевский
(c 06:48)
1-й период
03:25
Сэм Беннетт
03:25
Сэм Беннетт
03:25
Земгус Гиргенсонс
03:25
Янни Гурд
03:25
Янни Гурд
05:37
Эту Луостаринен
(Маки Самоскевич, Эван Родригес)
06:48
Эй Джей Грир
12:49
Стив Сантини
13:05
Джейк Гюнцель
(Энтони Чирелли, Максвелл Крозье)
14:15
Аарон Экблад
19:52
Понтус Хольмберг
(Янни Гурд, Деклан Карлайл)
2-й период
22:31
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Гейдж Гонсалвес)
23:48
Маки Самоскевич
26:59
Люк Канин
26:59
Кертис Дуглас
26:59
Кертис Дуглас
27:05
Брэд Маршан
(Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт)
30:14
Аарон Экблад
38:30
Сет Джонс
38:30
Эй Джей Грир
38:30
Картер Верхэге
38:30
Эй Джей Грир
38:30
Картер Верхэге
38:30
Эван Родригес
38:30
Шарль-Эдуард Д'Астус
38:30
Оливер Бьоркстранд
38:30
Шарль-Эдуард Д'Астус
38:30
Оливер Бьоркстранд
38:30
Энтони Чирелли
38:30
Максвелл Крозье
38:30
Джейк Гюнцель
3-й период
41:34
Скотт Сабурин
41:34
Скотт Сабурин
41:34
Скотт Сабурин
45:34
Максвелл Крозье
49:30
Сэм Беннетт
50:53
Оливер Бьоркстранд
52:14
Сэм Беннетт
54:39
Сэм Беннетт
54:39
Увис Балинскис
54:39
Брэд Маршан
54:39
Шарль-Эдуард Д'Астус
54:39
Янни Гурд
54:39
Шарль-Эдуард Д'Астус
54:39
Максвелл Крозье
59:04
Никита Кучеров
59:27
Люк Канин
59:27
Скотт Сабурин
59:27
Янис Мозер
59:27
Скотт Сабурин
59:27
Кертис Дуглас
Статистика
Флорида
Тампа-Бэй
Штрафное время
49
87
Игра в большинстве
11
6
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше