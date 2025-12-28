«Важный гол для всех нас». Овечкин прервал затянувшуюся засуху

«У нас были проблемы в овертайме. Мы никак не могли выиграть один из таких матчей. Здорово, что Чики проявил себя. Вышел, мощно сыграл, прошел от ворот до ворот, просто еще раз показал свое уникальное мастерство катания. Даже при том, что это был конец смены после более чем минуты на льду, он все равно проявил свою взрывную мощь, силу и скорость на пути к воротам. Это очень важный момент для нашей команды», — сказал Карбери.