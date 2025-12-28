«Важный гол для всех нас». Овечкин прервал затянувшуюся засуху

«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ после рождественской паузы — 4:3 ОТ. Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей.
«Ови сыграл просто невероятно»
Овечкин снова вышел на матч в тройке с Джастином Сурдифом и Коннором Макмайклом, звено капитана в этот вечер дополнял и перезагрузил Алексей Протас. Россиянин с белорусом открыли счет на последней секунде первого периода, когда Расмус Сандин переместил игру в чужую зону и Дилан Строум пошел в борьбу за воротами. Овечкин сделал подбор в левом углу и с разворота отправил шайбу на пятачок Джейка Аллена, Протас замкнул прострел на дальней штанге за три десятые секунды до сирены и провел 14-й гол в сезоне.
«Да, я видел, что оставалось где-то пять секунд, пересекся взглядом с О[вечкиным], и, посмотрите, он сыграл просто невероятно. Просто постарался закинуть шайбу, к счастью — она зашла», — сказал Алексей в перерыве.
Во втором периоде Протас накрыл соперника в чужой зоне в атаке с участием Строума и вывел на завершение Энтони Бовилье, а «Вашингтон» снова вернул минимальный перевес в счете. В середине третьего периода белорус поучаствовал в голе Овечкина и помог отыграться после двух шайб «Нью-Джерси» за 32 секунды. Алексей сохранил контроль после подбора и смещения вдоль борта, Сандин подключился от синей линии и сделал передачу налево на открытого капитана, Александр с близкого расстояния и острого угла бросил в ворота мимо выкатившегося Аллена.
Протас набрал три очка за матч, в котором сначала ассистировал Строуму в моменте с отмененным из-за офсайда голом и затем вместе с партнерами неизменно перехватывал инициативу у «Джерси». Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил роль белоруса во влиянии на ход сложной игры.
«Я думаю, он сыграл фантастически. Заметно во всех трех зонах. Даже его игра у борта при выходе из зоны обороны была очень сильной. Правильные решения с шайбой. Я перемещаю его по разным звеньям, он играет с разными центрфорвардами. Сегодня набрал три очка. Потрясающий вечер», — сказал Карбери.
Овертайм закончился после прохода с добиванием Джейкоба Чикрана за 54 секунды до сирены. Еще одной звездой вечера стал вратарь гостей Логан Томпсон с 35 отраженными бросками. «Кэпиталз» прервали серию из трех поражений и выиграли всего второй матч из восьми последних.
Чикран лидирует среди защитников НХЛ с 15 голами и принес «Вашингтону» обе победы в дополнительное время в этом сезоне, первая была на старте регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй» в середине октября. Между этими матчами команда Карбери проиграла четыре серии буллитов и один овертайм. «Нью-Джерси» остается лучшей командой лиги по числу побед в играх с дополнительным временем — теперь семь из девяти, одна из них была одержана по буллитам в гостях у «Кэпс» в середине ноября.
«У нас были проблемы в овертайме. Мы никак не могли выиграть один из таких матчей. Здорово, что Чики проявил себя. Вышел, мощно сыграл, прошел от ворот до ворот, просто еще раз показал свое уникальное мастерство катания. Даже при том, что это был конец смены после более чем минуты на льду, он все равно проявил свою взрывную мощь, силу и скорость на пути к воротам. Это очень важный момент для нашей команды», — сказал Карбери.
«Сохраним голы для следующей игры»
Овечкин прервал голевую засуху из девяти матчей, забил впервые с 3 декабря и отметился первым результативным действием за две недели. В 21-летней карьере в НХЛ россиянин только дважды собирал более длинные серии без заброшенных шайб — из 14 игр (в ноябре и декабре 2023 года) и 10 игр (в феврале и марте 2017-го). Форвард ранее еще дважды не забивал в девяти матчах подряд (в октябре и ноябре 2008-го и в ноябре и декабре 2010-го).
Александр во время этой голевой засухи был разведен по звеньям с постоянным центрфорвардом Строумом, который переместился в тройку с Протасом и Томом Уилсоном. По ходу серии капитан «Кэпиталз» предпринял 57 попыток бросков, 25 дошли до вратарей и 13 были заблокированы, имел 24 голевых момента и 9 из них — очень опасных, отметился двумя набранными очками.
Овечкин забил 15 голов, сделал 18 передач и набрал 33 очка в 38 матчах этого сезона. Всего за карьеру в лиге у нападающего — 912 голов, 744 передачи и 1656 очков в 1529 матчах.
После игры Александр оценил возвращение в третьем периоде и значение победы в овертайме, рассказал о передаче на Протаса и своей долгожданной шайбе.
«Да, это был солидный [третий] период, солидная игра для обеих команд, как считаю. Эл Ти сыграл невероятно. Мы не сдавались, сравняли счет, набрали еще одно важное очко», — сказал Овечкин.
О своей голевой передаче на Протаса россиянин с улыбкой заметил: «Я знал, что в общем-то остается около пяти секунд или вроде того. Просто постарался послать шайбу к воротам. И, знаете, повезло. Принимаем это».
О победе в овертайме капитан сказал: «Очевидно, мы испытывали проблемы с овертаймами. Чики хорошо сыграл, нашел подбор, это было здорово. Важное очко».
О значении своего гола после двух шайб и лидерства соперника в счете снайпер добавил: «Санди сыграл великолепно, нашел меня у ворот. Знаете, важный гол для нас. После этого вы могли видеть, как сказал [тренер] Карбс, у нас было пять или шесть моментов, могли легко забить. Что ж, знаете, сохраним это для следующей игры».
О победе после паузы форвард сказал: «Очевидно, был тяжелый день. Перелет с утра, вылет был задержан. Знаете, наша команда хорошо поработала. Держались вместе и забрали эти очки».
Шелдон Киф
Спенсер Карбери
Джейк Аллен
(00:00-26:57)
Логан Томпсон
(00:00-64:06)
Джейк Аллен
(27:15-64:06)
17:31
Колтон Уайт
17:31
Энтони Бовилье
19:59
Алексей Протас
(Александр Овечкин)
24:46
Брэндон Дюхейм
24:56
Йеспер Братт
(Стефан Ноесен, Нико Хишир)
27:15
Брэндон Дюхейм
33:57
Коди Гласс
37:33
Энтони Бовилье
(Алексей Протас)
47:00
Йеспер Братт
47:32
Коди Гласс
(Бренден Диллон, Коннор Браун)
49:17
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
64:06
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Ник Дауд)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит