Русские самородки устроили перестрелку в Америке! Невероятный Кучеров превзошел вундеркинда Демидова

Не так давно Нэйтан Маккиннон с безумным отрывом лидировал в гонке бомбардиров. Казалось, что монстра из «Колорадо» в этом сезоне не догонит никто. Но тут проснулся Коннор Макдэвид, за 10 матчей насобиравший столько же очков, сколько многие хоккеисты не набирают за весь регулярный чемпионат. Теперь на первом месте в списке самых результативных игроков находится капитан «Эдмонтона». А Никита Кучеров, еще несколько недель назад застрявший во второй десятке этого рейтинга, вплотную приблизился к топ-5. Да, до Макдэвида парню из Майкопа не хватает больше 30 очков. Но Куч уже неоднократно доказывал, что ему по силам творить невозможные вещи. Так что вычеркивать его из гонки за «Арт Росс Трофи» пока рано.