Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.58
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Русские самородки устроили перестрелку в Америке! Невероятный Кучеров превзошел вундеркинда Демидова

Красивая дуэль.

Источник: Getty Images

Не так давно Нэйтан Маккиннон с безумным отрывом лидировал в гонке бомбардиров. Казалось, что монстра из «Колорадо» в этом сезоне не догонит никто. Но тут проснулся Коннор Макдэвид, за 10 матчей насобиравший столько же очков, сколько многие хоккеисты не набирают за весь регулярный чемпионат. Теперь на первом месте в списке самых результативных игроков находится капитан «Эдмонтона». А Никита Кучеров, еще несколько недель назад застрявший во второй десятке этого рейтинга, вплотную приблизился к топ-5. Да, до Макдэвида парню из Майкопа не хватает больше 30 очков. Но Куч уже неоднократно доказывал, что ему по силам творить невозможные вещи. Так что вычеркивать его из гонки за «Арт Росс Трофи» пока рано.

Судя по результатам Никиты в последних встречах, он нацелился не только на «Арт Росс», но и на «Морис Ришар». В игре с «Флоридой» 86-й номер «Лайтнинг» оформил дубль впервые с 7 ноября. И продвинулся в плане клубных рекордов. Во-первых, Куч разменял 500 очков на выезде. На это ему понадобилось 419 игр. Из действующих хоккеистов этот трюк провернул быстрее только все тот же Макдэвид (355 матчей). А еще Никита вышел на четвертое место в истории «Тампы» по победным голам — теперь у него их 61. И на этом лидер «Молний» не собирался останавливаться.

Куч продлил голевую серию уже на старте второго периода матча с «Монреалем» в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени. Гонсалвеш вывел русского гения один на один. И тот не подвел — 1:0.

Меньше чем через 10 минут Никита оформил дубль. Во втором матче подряд! Такого с 86-м номером «Лайтнинг» в этом сезоне еще не случалось. Для него этот гол оказался очень легким и простым — после передачи Пойнта ему оставалось просто не промахнуться по полупустым воротам.

В выносе «Канадиенс» поучаствовал и Максим Грошев. Этот парень уезжал из России за океан в амплуа форварда. Но чтобы попасть в НХЛ, в возрасте 22-х лет ему пришлось перейти в защиту. Уникальная история. Этой ночью Максим дебютировал в лучшей лиге мира и отметился результативной передачей — 3:0.

Но на этом для «Монреаля» ничего не было кончено. Да, в первых двух периодах «Тампа» забросила 3 безответные шайбы. Но в заключительной двадцатиминутке все изменилось. Уже на второй минуте Иван Демидов продлил результативную серию до трех матчей. 93-й номер «Канадиенс» расстрелял ворота Йонаса Йоханссона с пятака.

Понтус Хольмберг упрочил преимущество хозяев — 4:1. Однако «Монреаль» все равно не сдался. К середине периода счет был уже 4:3. А за 4 секунды до конца основного времени «Канадиенс» сравняли! В решающей шайбе поучаствовал и неугомонный Иван Демидов — он в трех матчах кряду набирает 1+1.

В итоге все решилось в серии буллитов, в которой сильнее оказались парни в синей форме. До Кучерова очередь не дошла, а Демидов свою попытку не реализовал. Но даже одно очко по такой игре — настоящий подвиг «Монреаля», который бился до конца и проявил характер. Тем не менее, первой звездой встречи стал 86-й номер «Тампы» — без дубля Никиты хозяевам можно было бы забыть о четвертой победе подряд. Теперь у Куча 49 очков. До третьего места в гонке бомбардиров всего лишь 8 результативных баллов. Так что у русского гения есть все шансы войти в топ-3 в самое ближайшее время.

Тампа-Бэй
5:4
0:0, 3:0, 1:4, 0:0
Б
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
29.12.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Вратари
Йонас Йоханссон
(00:00-65:00)
Джейкоб Фаулер
(00:00-58:39)
Джейкоб Фаулер
(59:56-65:00)
1-й период
03:50
Максвелл Крозье
12:15
Ник Пол
16:46
Скотт Сабурин
16:46
Арбер Джекай
18:07
Шарль-Эдуард Д'Астус
2-й период
22:28
Никита Кучеров
(Гейдж Гонсалвес)
23:54
Александр Тексье
32:11
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Гейдж Гонсалвес)
32:19
Никита Кучеров
34:49
Ник Пол
(Максим Грошев, Оливер Бьоркстранд)
3-й период
41:06
Иван Демидов
(Ноа Добсон, Юрай Слафковски)
41:40
Понтус Хольмберг
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Оливер Бьоркстранд)
49:16
Юрай Слафковски
(Оливер Капанен)
52:17
Ноа Добсон
(Майкл Мэтисон, Коул Кофилд)
59:56
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Иван Демидов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Гейдж Гонсалвес
(Тампа-Бэй)
Статистика
Тампа-Бэй
Монреаль
Штрафное время
13
7
Игра в большинстве
1
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
