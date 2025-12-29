Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.83
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Кросби поднялся на седьмое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга» опередил Джо Торнтона, в активе которого 1 211 передач.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил 1 211-ю результативную передачу и вышел на седьмое место в списке лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевой игре против «Чикаго» (7:3) Кросби отметился одной передачей. Форвард «Питтсбурга» опередил соотечественника Джо Торнтона, в активе которого 1 211 передач. Рекорд по совершенным передачам принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (2 223).

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте НХЛ «Питтсбургом» под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), был лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады выиграл Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.

Чикаго
3:7
0:4, 2:3, 1:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
29.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
United Center, 20173 зрителя
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Дэн Мьюз
Вратари
Спенсер Найт
(00:00-12:03)
Артур Шилов
(00:00-21:25)
Арвид Содерблум
(12:03-40:00)
Артур Шилов
(c 21:54)
Спенсер Найт
(c 40:00)
1-й период
01:38
Энтони Манта
(Райан Ши)
07:19
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Крис Летанг)
08:20
Джастин Бразо
(Томас Новак, Энтони Манта)
09:56
Брайан Раст
12:03
Брайан Раст
(Райан Ши, Блэйк Лизотт)
13:45
Крис Летанг
18:16
Коннор Мерфи
18:16
Ноэль Аччиари
2-й период
21:54
Ник Лардис
30:50
Ник Фолиньо
(Сэм Лафферти, Колтон Дач)
32:12
Командный штраф
32:20
Джастин Бразо
(Бенджамин Киндел, Вилле Койвунен)
33:17
Джастин Бразо
(Райан Ши, Коннор Девар)
33:30
Вьятт Кайсер
(Райан Грин, Коннор Мерфи)
38:48
Ноэль Аччиари
(Блэйк Лизотт)
3-й период
46:45
Джек Сент-Айвени
59:59
Тайлер Бертуцци
(Джейсон Дикинсон)
Статистика
Чикаго
Питтсбург
Штрафное время
9
11
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит