Кросби поднялся на седьмое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте НХЛ «Питтсбургом» под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), был лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады выиграл Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.