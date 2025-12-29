Кучеров и Марченко вошли в число трех звезд дня в НХЛ

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кучеров в матче с «Монреалем» (5:4 Б) забросил две шайбы. Россиянин забил два гола во второй игре подряд.
Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко признан третьей звездой, он оформил дубль в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).
Первой звездой дня стал форвард «Питтсбурга» Джастин Бразо, забросивший три шайбы во встрече против «Чикаго» (7:3).
