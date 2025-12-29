Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Кучеров, в частности, забросил по две шайбы в матчах с «Монреаль Канадиенс» (5:4 после буллитов) и «Флорида Пантерз» (4:2). Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров сезона с 49 очками (17 шайб, 32 результативные передачи). «Тампа» выиграла все три матча на неделе.
Второй звездой стал нападающий Ээли Толванен из «Сиэтл Кракен» — у него два гола и четыре результативные передачи в трех встречах.
Замыкает тройку лучших игроков форвард «Монреаля» Юрай Слафковский — на его счету три гола и две результативные передачи в двух матчах.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше