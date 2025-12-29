Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.92
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
30.12
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.55
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
30.12
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
30.12
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги. У россиянина четыре гола и две передачи в трех играх.

Источник: Getty Images

Кучеров, в частности, забросил по две шайбы в матчах с «Монреаль Канадиенс» (5:4 после буллитов) и «Флорида Пантерз» (4:2). Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров сезона с 49 очками (17 шайб, 32 результативные передачи). «Тампа» выиграла все три матча на неделе.

Второй звездой стал нападающий Ээли Толванен из «Сиэтл Кракен» — у него два гола и четыре результативные передачи в трех встречах.

Замыкает тройку лучших игроков форвард «Монреаля» Юрай Слафковский — на его счету три гола и две результативные передачи в двух матчах.

