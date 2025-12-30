Ричмонд
Российский вратарь может пропустить остаток сезона НХЛ

Вратарь «Каролины» Кочетков перенесет операцию и может пропустить остаток сезона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, из-за чего может пропустить остаток сезона, сообщает журналист Райан Хенкель в соцсети X со ссылкой на главного тренера команды Рода Бриндамора.

Кочетков пропустил последние два матча «Каролины» в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне россиянин провел девять встреч, шесть из которых завершились победой. На счету вратаря один шатаут.

«Он боролся с этим весь год. Он решил сделать операцию. Весь год он чувствовал себя неважно. Играл, несмотря на травму, но не хочет продолжать в том же духе. Так что он сделает операцию, а дальше посмотрим», — заявил Бриндамор.

Кочеткову 26 лет. На драфте НХЛ 2019 года он был выбран «Каролиной» во втором раунде под общим 36-м номером. Вратарь выступает за клуб с 2022 года и провел в его составе 125 матчей, отразив 90,5% бросков и 11 раз сыграв на ноль. Ранее Кочетков играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за нижегородское «Торпедо», подмосковный «Витязь», петербургский СКА и «Сочи».

Каролина
3:2
1:1, 0:1, 1:0
ОТ
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
30.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18309 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Майк Салливан
Вратари
Брэндон Бусси
(00:00-64:01)
Игорь Шестеркин
(00:00-64:47)
1-й период
01:09
Александр Никишин
01:39
Владислав Гавриков
(Артемий Панарин, Винс Трочек)
14:53
Джонни Бродзински
15:13
Брэйден Шнайдер
15:57
Себастьян Ахо
(Александр Никишин, Николай Элерс)
2-й период
20:46
Логан Стэнковен
33:00
Джонни Бродзински
(Сэм Кэррик, Мэттью Робертсон)
33:54
Уильям Борген
3-й период
49:11
Джордан Мартинук
(К`Андре Миллер, Джален Чатфилд)
Овертайм
63:01
Мэттью Робертсон
64:47
Джексон Блэйк
(Николай Элерс, Себастьян Ахо)
Статистика
Каролина
Рейнджерс
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит