«Рейнджерс» проиграли «Каролине», несмотря на гол Гаврикова и пас Панарина

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе «Каролины» шайбы в основное время матча забросили Себастьян Ахо (16-я минута) и Джордан Мартинук (50). Автором победного гола в овертайме стал Джексон Блейк (65). У гостей отличились российский защитник Владислав Гавриков (2) и Джонни Бродзински (33).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 35. Защитник «Каролины» Александр Никишин записал на свой счет результативный пас. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал один бросок.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Виннипег Джетс» (3:1), а «Коламбус Блю Джекетс» благодаря голу российского нападающего Кирилла Марченко выиграли у «Оттавы Сенаторз» со счетом 4:1.
