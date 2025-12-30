Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.37
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.52
П2
4.13
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.33
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
2
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

«Рейнджерс» проиграли «Каролине», несмотря на гол Гаврикова и пас Панарина

«Рейнджерс» проиграли «Каролине» в НХЛ, несмотря на гол Гаврикова и пас Панарина.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе «Каролины» шайбы в основное время матча забросили Себастьян Ахо (16-я минута) и Джордан Мартинук (50). Автором победного гола в овертайме стал Джексон Блейк (65). У гостей отличились российский защитник Владислав Гавриков (2) и Джонни Бродзински (33).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 35. Защитник «Каролины» Александр Никишин записал на свой счет результативный пас. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал один бросок.

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Виннипег Джетс» (3:1), а «Коламбус Блю Джекетс» благодаря голу российского нападающего Кирилла Марченко выиграли у «Оттавы Сенаторз» со счетом 4:1.

Каролина
3:2
1:1, 0:1, 1:0
ОТ
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
30.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18309 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Майк Салливан
Вратари
Брэндон Бусси
(00:00-64:01)
Игорь Шестеркин
(00:00-64:47)
1-й период
01:09
Александр Никишин
01:39
Владислав Гавриков
(Артемий Панарин, Винс Трочек)
14:53
Джонни Бродзински
15:13
Брэйден Шнайдер
15:57
Себастьян Ахо
(Александр Никишин, Николай Элерс)
2-й период
20:46
Логан Стэнковен
33:00
Джонни Бродзински
(Сэм Кэррик, Мэттью Робертсон)
33:54
Уильям Борген
3-й период
49:11
Джордан Мартинук
(К`Андре Миллер, Джален Чатфилд)
Овертайм
63:01
Мэттью Робертсон
64:47
Джексон Блэйк
(Николай Элерс, Себастьян Ахо)
Статистика
Каролина
Рейнджерс
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит