Вратарь «Флориды» Бобровский вышел на чистое 8-е место по числу побед в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25 и одержал 17-ю победу в 27 матчах текущего сезона. По числу побед среди вратарей в истории лиги россиянин вышел на чистое восьмое место, обойдя четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Терри Савчука. На счету Бобровского теперь 446 побед, у Савчука — 445. Седьмое место по этому показателю занимает канадец Кёртис Джозеф (454) идером по числу побед является канадец Мартин Бродо (691).