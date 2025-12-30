Вратарь «Флориды» Бобровский вышел на чистое 8-е место по числу побед в НХЛ

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. «Флорида» обыграла «Вашингтон» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл (5-я минута), Сэм Райнхарт (13, 60), Брэд Маршанд (47), Аарон Экблад (54). У «Вашингтона» отличились Том Уилсон (4, 20), Дилан Строум (44).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25 и одержал 17-ю победу в 27 матчах текущего сезона. По числу побед среди вратарей в истории лиги россиянин вышел на чистое восьмое место, обойдя четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Терри Савчука. На счету Бобровского теперь 446 побед, у Савчука — 445. Седьмое место по этому показателю занимает канадец Кёртис Джозеф (454) идером по числу побед является канадец Мартин Бродо (691).
«Флорида» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 44 очка в 38 матчах. «Вашингтон» располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе, у команды 45 очков после 39 встреч. В следующем матче «Флорида» примет «Монреаль» в ночь на 31 декабря по московскому времени, «Вашингтон» 31 декабря дома сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Пол Морис
Спенсер Карбери
Сергей Бобровский
(00:00-59:57)
Логан Томпсон
(00:00-43:10)
Логан Томпсон
(43:11-56:44)
Логан Томпсон
(57:12-58:39)
Логан Томпсон
(c 59:25)
03:53
Том Уилсон
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
04:35
Антон Лунделл
(Джефф Питри)
08:33
Энтони Бовилье
11:44
Итен Фрэнк
12:45
Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Брэд Маршан)
16:54
Эй Джей Грир
18:04
Сет Джонс
18:04
Сет Джонс
19:17
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
24:20
Густав Форслинг
31:48
Райан Леонард
33:50
Ник Дауд
43:11
Дилан Строум
(Алексей Протас, Том Уилсон)
44:15
Александр Овечкин
46:16
Брэд Маршан
(Сет Джонс, Сэм Беннетт)
46:55
Густав Форслинг
47:19
Райан Леонард
53:12
Аарон Экблад
(Антон Лунделл, Сэм Райнхарт)
57:12
Эту Луостаринен
59:25
Сэм Райнхарт
(Эту Луостаринен, Аарон Экблад)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит