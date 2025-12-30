Бобровский испортил Овечкину праздник! Русский вратарь переписал историю

В Ньюарке «Кэпс» дважды вели в счете по ходу встречи, но в моменте упустили преимущество и оказались в роли догоняющих. Благодаря голу Александра Овечкина, прервавшего девятиматчевую — свою худшую в текущем сезоне — серию без заброшенных шайб, «Вашингтон» восстановил статус-кво в решающей стадии третьего периода, а уже в овертайме менее чем за минуту до сирены «столичные» оформили победный гол. Овечкин, к слову, в матче с «Нью-Джерси» не только отличился голом и показал пятый лучший результат в истории НХЛ по скорости достижения отметки в 15 шайб в сезоне среди игроков 40 лет и старше, но и отметился великолепной результативной передачей на белоруса Алексея Протаса. Несмотря на то, что сам Александр Михайлович впоследствии признался, что в данном моменте ему повезло, эпизод все равно получился ярким.