Бобровский испортил Овечкину праздник! Русский вратарь переписал историю

«Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин не смог отметиться набранными очками, а Сергей Бобровский добился мощного исторического достижения.
Новая битва Овечкина с чемпионами
Трехдневный перерыв в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на каникулы, посвященные католическому Рождеству, явно пошли на пользу игрокам «Вашингтон Кэпиталз». До паузы команда Спенсера Карбери переживала очередной болезненный спад, в рамках которого потерпела шесть поражений в семи предыдущих матчах. Однако после выходных, проведенных хоккеистами в кругу своих семей, «Кэпиталз» показали совершенно иную эмоциональную подготовку и провели очень бодрый и солидный матч против «Нью-Джерси Девилз» — одного из конкурентов «Вашингтона» по Восточной конференции и Столичному дивизиону.
В Ньюарке «Кэпс» дважды вели в счете по ходу встречи, но в моменте упустили преимущество и оказались в роли догоняющих. Благодаря голу Александра Овечкина, прервавшего девятиматчевую — свою худшую в текущем сезоне — серию без заброшенных шайб, «Вашингтон» восстановил статус-кво в решающей стадии третьего периода, а уже в овертайме менее чем за минуту до сирены «столичные» оформили победный гол. Овечкин, к слову, в матче с «Нью-Джерси» не только отличился голом и показал пятый лучший результат в истории НХЛ по скорости достижения отметки в 15 шайб в сезоне среди игроков 40 лет и старше, но и отметился великолепной результативной передачей на белоруса Алексея Протаса. Несмотря на то, что сам Александр Михайлович впоследствии признался, что в данном моменте ему повезло, эпизод все равно получился ярким.
В тот же игровой день параллельно с «Вашингтоном» свой матч проводила «Флорида Пантерз». Чемпионы последних двух сезонов НХЛ встречались с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и в рамках южного дерби в очередной раз выдали с «молниями» мощную мясорубку: непримиримые соперники на двоих совершили 59 силовых приемов и собрали 136 штрафных минут, в том числе схватив 27 малых штрафов за грубость, пять дисциплинарных штрафов и два больших штрафа за драки. «Флорида», которая является одним из конкурентов «Вашингтона» по турнирному положению в таблице Востока и до дерби против «Лайтнинг» добыла восемь побед в десяти матчах, очень кстати для «Кэпиталз» проиграла «Тампе» и осталась без набранных очков. Именно встречей со «столичными» «Пантерз» продолжили свою длительную домашнюю серию.
Для «Вашингтона» матч с «пантерами» стал особенным. «Кэпиталз» вошли в историю НХЛ как 16-я франшиза, которая достигла отметки в 4000 сыгранных матчей в регулярных чемпионатах лиги. В день, когда «Кэпс» провели свою первую игру в НХЛ (9 октября 1974 года), «Флориды», например, не существовало даже в теоретическом проекте. Из всех четырех тысяч матчей в «регулярках» лиги более трети игр «Вашингтон» провел вместе с Овечкиным. Российский нападающий за 20 с лишним сезонов в НХЛ стал настоящей иконой и легендой клуба, лицом всей франшизы и ее героем, который своими многочисленными рекордами и достижениями, феноменальной игрой и яркими победами создал огромное и уникальное наследие.
- «С тех пор, как Овечкин оказался здесь, Алекс изменил хоккей во всем регионе, способствовал его процветанию. Хоккей стал настолько популярен в Вашингтоне, насколько успешным стал и клуб», — заявил защитник «Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк.
- «Играть против величайшего голеадора всех времен — это действительно круто вне зависимости от того, кто ты есть сам. Это легенда игры. Конечно, на площадке я не могу относиться к нему как-то по-особенному, но играть против такой легенды — это потрясающе», — высказался об Овечкине форвард «Флориды» и самый ценный игрок Кубка Стэнли-2025 Сэм Беннетт.
Историческая победа великого русского вратаря
«Вашингтон» и «Флорида» уже встречались друг с другом в новом сезоне НХЛ. Их первый очный матч, который прошел также в Санрайзе, завершился победой хозяев площадки: «Пантерз» пропустили первыми, но моментально и впоследствии создали себе комфортное преимущество, доведя дело до победных 6:3 на табло «Амерант Банк Арены». Тогда ворота действующих обладателей Кубка Стэнли защищал Даниил Тарасов, пополнивший команду в межсезонье. 26-летний российский голкипер «Флориды» не позволил Овечкину набрать ни одного балла.
Сегодняшняя встреча «Кэпиталз» и «Пантерз» также порадовала высокой результативностью. На этот раз ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский. Только за первый период матча команды суммарно забросили четыре шайбы.
Уже на четвертой минуте игры Том Уилсон и Антон Лунделль оперативно обменялись голами, а во второй половине периода соперники посоревновались в реализации большинства. У «Флориды» дела с этим обстоят куда лучше, чем у «Вашингтона», и подопечным Пола Мориса хватило второй попытки, чтобы реализовать «лишнего». «Кэпс» же незадолго до перерыва не воспользовались шансом забить при игре в формате «5 на 3», но один гол при двойном малом штрафе у соперника гости все-таки сообразили — Том Уилсон буквально «расстрелял» Бобровского и не только вошел в семерку лучших игроков в истории «Вашингтона» по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ, но и поднялся на шестую строчку в рейтинге лучших снайперов «Кэпиталз», догнав Александра Семина.
Том Уилсон мог и превзойти Семина по голам за столичный клуб. Во втором периоде, когда «Вашингтон» в очередной раз играл в меньшинстве, канадский форвард «Кэпс» и его одноклубник, белорусский нападающий Алексей Протас организовали контратаку два в одного. Протас сделал все для того, чтобы Уилсон завершил этот контрвыпад голом, да и сам канадец бросал наверняка из выгодной позиции. Но Сергей Бобровский сыграл феноменально и лишил лучшего бомбардира «Вашингтона» в текущем розыгрыше «регулярки» хет-трика. Уилсон, уходя на скамейку после этого эпизода, даже не мог понять, как шайба после его броска оказалась не в воротах, а в ловушке у прославленного российского голкипера.
Та самая ловушка несколько подвела Бобровского в самом начале третьего периода, когда вратарь «Флориды» не смог справиться с мощным дальним выстрелом Дилана Строума. Но этот пропущенный гол Бобровский в некоторой степени мог списать на секундную потерю концентрации из-за эпизода, произошедшего за мгновение до броска Строума — голкипер «Пантерз» выронил клюшку после столкновения с Протасом и попросту не успел подготовиться к продолжению атаки «Вашингтона».
Впрочем, эта шайба стала последней в матче, которая побывала в сетке ворот Бобровского. До конца игры российский голкипер совершил еще ряд важных и хороших спасений, а его одноклубники ответили взаимной помощью в виде голов в чужие ворота. Через несколько минут после гола Строума заброшенной шайбой отметился Брэд Маршанд. Неуловимый канадец эффектно подловил шайбу перед воротами и подправил ее в сетку за секунду до того, как вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон сыграл бы по ней. Еще чуть позднее «Флорида» развернула размашистую атаку и отправила гостей в нокдаун. Наконец, на последних секундах хозяева сбили все попытки «Кэпиталз» организовать финальный штурм и поразили пустые ворота, установив окончатлельный счет в матче — 5:3.
Благодаря этой победе Сергей Бобровский вышел на чистое восьмое место в списке самых успешных вратарей в истории чемпионатов НХЛ. Россиянин выиграл уже 446-ю игру и превзошел Терри Савчука, с которым ранее делил одну строчку. Следующая цель Бобровского — Кёртис Джозеф (454 победы). Его российский вратарь догонит и обойдет уже в 2026 году, а там и до Хенрика Лундквиста (459 побед) будет рукой подать.
Что касается Александра Овечкина, то лидер «Вашингтона» не смог отметиться результативными действиями, несмотря на то, что «Флорида» является одним из его самых любимых клубов среди всех франшиз в НХЛ. Обычно против «Пантерз» он играет очень результативно, но в этом сезоне обе встречи с «пантерами» капитан «столичных» провел без набранных очков. Впереди у «Вашингтона» игра с еще одним конкурентом по турнирной таблице: в последнем матче в 2025 году «Кэпс» примут «Нью-Йорк Рейнджерс», которые сегодня уступили в овертайме «Каролине Харрикейнз» (2:3 ОТ).
Автор: Андрей Сенченко
Пол Морис
Спенсер Карбери
Сергей Бобровский
(00:00-59:57)
Логан Томпсон
(00:00-43:10)
Логан Томпсон
(43:11-56:44)
Логан Томпсон
(57:12-58:39)
Логан Томпсон
(c 59:25)
03:53
Том Уилсон
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
04:35
Антон Лунделл
(Джефф Питри)
08:33
Энтони Бовилье
11:44
Итен Фрэнк
12:45
Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Брэд Маршан)
16:54
Эй Джей Грир
18:04
Сет Джонс
18:04
Сет Джонс
19:17
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
24:20
Густав Форслинг
31:48
Райан Леонард
33:50
Ник Дауд
43:11
Дилан Строум
(Алексей Протас, Том Уилсон)
44:15
Александр Овечкин
46:16
Брэд Маршан
(Сет Джонс, Сэм Беннетт)
46:55
Густав Форслинг
47:19
Райан Леонард
53:12
Аарон Экблад
(Антон Лунделл, Сэм Райнхарт)
57:12
Эту Луостаринен
59:25
Сэм Райнхарт
(Эту Луостаринен, Аарон Экблад)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит