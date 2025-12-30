«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в НХЛ. Чернышов и Минтюков забросили по шайбе

Команды выступают в Тихоокеанском дивизионе. «Сан-Хосе» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 41 очком после 39 матчей, «Анахайм» идет на третьем месте с 44 очками после 39 встреч. В следующем матче «Сан-Хосе» в ночь на 1 января по московскому времени примет «Миннесоту», «Анахайм» в этот же день на своем льду встретится с «Тампой».