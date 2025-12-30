«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в НХЛ. Чернышов и Минтюков забросили по шайбе

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. «Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Марио Ферраро (11-я минута), Маклин Селебрини (20), Игорь Чернышов (27), Вильям Эклунд (33) и Зак Остапчук (54). У «Анахайма» отличились Трой Терри (16, 56), Каттер Готье (37), Павел Минтюков (44).
Чернышов забросил вторую шайбу в текущем сезоне и отличился во втором матче подряд. Также на счету форварда, проводящего дебютный сезон в НХЛ, четыре голевые передачи в шести матчах. Минтюков набрал 10-е очко в сезоне, российский защитник в 34 играх забросил пять шайб и пять раз ассистировал партнерам.
Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 39 бросков из 43. Выступающие за «Сан-Хосе» защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин не набрали очков в матче.
Команды выступают в Тихоокеанском дивизионе. «Сан-Хосе» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 41 очком после 39 матчей, «Анахайм» идет на третьем месте с 44 очками после 39 встреч. В следующем матче «Сан-Хосе» в ночь на 1 января по московскому времени примет «Миннесоту», «Анахайм» в этот же день на своем льду встретится с «Тампой».
Джоэль Кенневилль
Райан Варсофски
Лукаш Достал
(00:00-32:17)
Ярослав Аскаров
Петр Мразек
(32:17-55:02)
Петр Мразек
(55:58-56:43)
Петр Мразек
(c 56:51)
10:43
Марио Ферраро
(Адам Годетт, Александр Веннберг)
15:02
Трой Терри
(Никита Нестеренко)
15:33
Дрю Хеллесон
19:12
Маклин Селебрини
(Александр Веннберг, Тайлер Тоффоли)
26:30
Игорь Чернышов
(Маклин Селебрини, Сэм Дикинсон)
29:13
Шакир Мухамадуллин
32:17
Вильям Эклунд
(Маклин Селебрини)
36:26
Каттер Готье
(Трой Терри, Райан Пелинг)
43:07
Павел Минтюков
(Иан Мур, Каттер Готье)
47:41
Марио Ферраро
50:04
Трой Терри
53:47
Зак Остапчук
(Барклай Гудроу, Винсан Иорио)
55:58
Трой Терри
(Мэйсон Мактавиш, Джексон Лакомб)
56:51
Йон Клингберг
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит