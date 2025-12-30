Кавазашвили о спортсмене года в России: «Овечкин. На слуху только наш дорогой и неповторимый герой льда — больше нет спортсменов с такими регалиями и достижениями»

В апреле 2025-го капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
— Кто для вас лучший российский спортсмен 2025 года?
— Овечкин. Сейчас больше нет спортсменов с такими регалиями и достижениями, которые у него есть в мире хоккея и в целом. На сегодняшний день на слуху только один наш дорогой и неповторимый герой льда, — сказал Кавазашвили.
«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах.
