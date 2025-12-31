Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Ноа Кейтс (13-я минута), Карл Грундстрём (24), Трэвис Конекны (37), Бобби Бринк (42), Оуэн Типпетт (58) и Кристиан Дворак (60). У «Ванкувера» отличились Давид Кампф (4), Дрю О’Коннор (42) и Том Вилландер (59).