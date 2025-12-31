Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.61
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Два паса Мичкова и ассист Гребенкина помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер».

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Ноа Кейтс (13-я минута), Карл Грундстрём (24), Трэвис Конекны (37), Бобби Бринк (42), Оуэн Типпетт (58) и Кристиан Дворак (60). У «Ванкувера» отличились Давид Кампф (4), Дрю О’Коннор (42) и Том Вилландер (59).

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков записал на свой счет две результативные передачи, его одноклубник и соотечественник Никита Гребенкин также оформил ассист.

«Филадельфия» (47 очков) идет на третьей позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Ванкувер» (35) располагается на последнем, восьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.

Результаты остальных матчей дня:

«Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0);

«Торонто Мейпл Лифс» — «Нью-Джерси Девилз» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0);

«Флорида Пантерз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1);

«Чикаго Блэкхокс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Ванкувер
3:6
1:1, 0:2, 2:3
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
31.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18853 зрителя
Главные тренеры
Адам Фут
Рик Токкет
Вратари
Тэтчер Демко
(00:00-57:05)
Даниэл Владарж
Тэтчер Демко
(57:19-58:39)
Тэтчер Демко
(c 59:23)
1-й период
01:44
Эвандер Кейн
01:44
Ник Силер
03:45
Давид Кампф
(Дрю О`Коннор, Маркус Петтерссон)
04:14
Бобби Бринк
12:02
Ноа Кэйтс
(Матвей Мичков, Бобби Бринк)
15:25
Филип Гронек
15:25
Трэвис Конекны
2-й период
23:40
Карл Грундстрем
(Никита Гребенкин, Трэвис Санхейм)
27:19
Трэвис Санхейм
36:20
Трэвис Конекны
(Тревор Зеграс, Джейми Драйсдейл)
38:01
Маркус Петтерссон
38:29
Джейми Драйсдейл
3-й период
41:08
Дрю О`Коннор
(Давид Кампф)
41:34
Бобби Бринк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
55:32
Карл Грундстрем
57:19
Оуэн Типпетт
(Родриго Аболс)
58:16
Том Вилландер
59:23
Кристиан Дворак
(Тревор Зеграс, Трэвис Конекны)
Статистика
Ванкувер
Филадельфия
Штрафное время
9
15
Игра в большинстве
4
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит