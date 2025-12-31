Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Ноа Кейтс (13-я минута), Карл Грундстрём (24), Трэвис Конекны (37), Бобби Бринк (42), Оуэн Типпетт (58) и Кристиан Дворак (60). У «Ванкувера» отличились Давид Кампф (4), Дрю О’Коннор (42) и Том Вилландер (59).
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков записал на свой счет две результативные передачи, его одноклубник и соотечественник Никита Гребенкин также оформил ассист.
«Филадельфия» (47 очков) идет на третьей позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Ванкувер» (35) располагается на последнем, восьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.
Результаты остальных матчей дня:
«Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0);
«Торонто Мейпл Лифс» — «Нью-Джерси Девилз» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0);
«Флорида Пантерз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1);
«Чикаго Блэкхокс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1).
Адам Фут
Рик Токкет
Тэтчер Демко
(00:00-57:05)
Даниэл Владарж
Тэтчер Демко
(57:19-58:39)
Тэтчер Демко
(c 59:23)
01:44
Эвандер Кейн
01:44
Ник Силер
03:45
Давид Кампф
(Дрю О`Коннор, Маркус Петтерссон)
04:14
Бобби Бринк
12:02
Ноа Кэйтс
(Матвей Мичков, Бобби Бринк)
15:25
Филип Гронек
15:25
Трэвис Конекны
23:40
Карл Грундстрем
(Никита Гребенкин, Трэвис Санхейм)
27:19
Трэвис Санхейм
36:20
Трэвис Конекны
(Тревор Зеграс, Джейми Драйсдейл)
38:01
Маркус Петтерссон
38:29
Джейми Драйсдейл
41:08
Дрю О`Коннор
(Давид Кампф)
41:34
Бобби Бринк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
55:32
Карл Грундстрем
57:19
Оуэн Типпетт
(Родриго Аболс)
58:16
Том Вилландер
59:23
Кристиан Дворак
(Тревор Зеграс, Трэвис Конекны)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит