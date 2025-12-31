Рекорд Овечкина, блеск Мельниковой и возвращение РФ на мировые турниры: каким был 2025 год в спорте

Источник: Reuters

Легендарный рекорд Овечкина, титулы «Краснодара» и «Локомотива», триумфальный чемпионат мира Ангелины Мельниковой, четыре чемпионских пояса россиян в UFC, подвиги Матвея Сафонова в «ПСЖ», драфт и дебют Егора Демина в НБА и постепенное возвращение россиян к международным соревнованиям — «Газета.Ru» подводит итоги 2025 года.

Овечкин побил рекорд Гретцки

6 апреля 2025 года — дата, навсегда вошедшая в историю хоккея. Именно в этот день за океаном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» произошло событие, на полчаса остановившее игру. Обычно такое может случиться из-за какого-то неприятного эксцесса, но не в этом случае.

Просто Александр Овечкин броском мимо Ильи Сорокина оформил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира и превзошел казавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки.

Сам величайший вместе с комиссионером лиги Гэри Бэттменом вышел на лед, чтобы поздравить преемника. Поздравляли и свои, и соперники, и нью-йоркские трибуны, и весь хоккейный мир.

В 40 лет Ови продолжает блистать на самом высоком уровне. В текущем сезоне на его счету уже 15 заброшенных шайб, а всего он довел свой лицевой счет в регулярках до 92 голов. Капитану «Вашингтона» теперь остается всего 28 результативных бросков до снайперского рекорда Гретцки в регулярных чемпионатах плюс плей-офф.

Правда, этот год у Александра Великого по контракту с «Кэпс» последний. Очень вероятно, что после него он покинет США и отправится в Россию — доигрывать карьеру в родном московском «Динамо», как он хотел и даже обещал.

Но, если превзойти достижение канадца в кампании — 2025/26 не удастся (а это будет сделать действительно очень сложно), возможно, 40-летний снайпер продлится с «Вашингтоном» и проведет в НХЛ еще сезон? Уровень НХЛ он точно потянет и в 41 — уже всем все доказал.

«Краснодар» впервые стал чемпионом РПЛ

Весной 2024-го «Краснодар» перед последним туром претендовал на чемпионский титул Российской премьер-лиги и принимал на своем поле московское «Динамо», лидировавшее в турнире. Гол Джона Кордобы принес «быкам» победу, но обойти бело-голубых в таблице оказалось недостаточно — «Зенит» в Санкт-Петербурге смог в концовке одержать волевую победу над «Ростовом» и завоевал свой шестой чемпионский титул подряд, повторив рекорд «Спартака» 90-х.

Когда команда Мурада Мусаева начала сезон — 2024/25 с трех ничьих в первых трех турах, было сложно поверить, что «Краснодар» сможет снова претендовать на титул. Но он не просто смог, он забрал трофей.

И снова в последнем туре в заочной конкуренции с «Зенитом» пришлось преодолевать сопротивление «Динамо», на золото, правда, в этот раз уже не претендовавшее, но желавшее отомстить за отобранный годом ранее титул.

«Краснодар» не оставил москвичам никаких шансов, разгромив соперника, реализовал мечту своего владельца Сергея Галицкого, впервые в истории став чемпионом России и прервав гегемонию «Зенита».

И в нынешней кампании на зимний перерыв подопечные Мусаева ушли лидерами, немного опережая тот же «Зенит», а также столичные ЦСКА и «Локомотив». Во второе чемпионство «быков» подряд опять мало кто верит, фаворитом снова считается клуб из Петербурга, вот только черно-зеленые в последнее время навострились опровергать прогнозы.

Сафонов выиграл с «ПСЖ» все

Основной голкипер сборной России Матвей Сафонов так и не стал чемпионом в составе родного клуба. Воспитанник «Краснодара» перебрался в французский «Пари Сен-Жермен» за €20 млн летом 2024 года.

В суперзвездной команде он оказался вторым за спиной основного стража ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Но российский вратарь не кис, а работал, засучив рукава, и получил от Луиса Энрике 10 встреч в Лиге 1, пять поединков в национальных кубках и два матча Лиги чемпионов.

В какой-то момент Матвей даже потеснил именитого итальянца, но ошибка на угловом в игре ЛЧ против немецкой «Баварии» (0:1) оказалась для него слишком дорогой.

Тем не менее в составе «ПСЖ» Сафонов стал за первый же сезон обладателем сразу четырех титулов: он выиграл и Лигу 1, и Кубок, и Суперкубок Франции и даже Лигу чемпионов!

Летом отказавшийся продлевать контракт Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», а из «Лилля» был куплен (уже за €40 млн) яркий молодой французский голкипер Люка Шевалье.

На старте сезона Сафонов положил в копилку пятый клубный трофей — Суперкубок УЕФА. Но за всеми успехами своей команды он наблюдал исключительно со скамейки запасных — Луис Энрике во всех матчах ставил исключительно купленного только что новичка.

При этом нельзя сказать, что Шевалье играл очень удачно — ошибки он допускал регулярно. Сафонов дождался шанса, когда его конкурент получит небольшое повреждение, вышел в старте в матче с «Ренном», совершил при счете 0:0 спасение повышенной сложности, после чего «ПСЖ» начал свою голевую атаку и в итоге выиграл со счетом 5:0.

Дальше была нулевая ничья с испанским «Атлетико» в Лиге чемпионов. Шевалье вернулся в строй, но в игре чемпионата с «Метцем» (3:2) в воротах остался россиянин. Ну, а звездный час случился в следующей встрече, последней в году — в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго».

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, причем южноамериканцы отыгрались с одиннадцатиметрового. А вот в серии пенальти Сафонов пропустил только самый первый удар, совершив затем невероятные четыре сейва подряд.

2−1 — «ПСЖ» победил в серии и взял трофей, партнеры качали россиянина прямо на поле, а пресса рассыпалась в хвалебных комментариях. ~При этом по ходу серии Сафонов сломал руку и последние удары отбивал уже с травмой~!

И ведь Матвею пришлось пройти не только через жесткую конкуренцию, но и через жестокое давление — летом, когда «ПСЖ» купил центрального защитника сборной Украины Илью Забарного, ходили слухи, что тот обговаривал при подписании контракта уход россиянина, и вместе они играть не будут. Но сам Сафонов никуда не хотел уходить, продолжил бороться и добился своего.

«Флорида» с Бобровским повторила успех в Кубке Стэнли

В современной НХЛ очень сложно собрать команду-династию и доминировать на протяжении нескольких лет — правила потолка зарплат искусственно ограничивают команды, вынуждая их регулярно расставаться с сильными игроками.

Тем удивительнее, что два года подряд в финале Кубка Стэнли встретились одни и те же соперники. Если в 2024 году «Флорида Пантерз», ведя в серии со счетом 3−0, разбазарила все преимущество и смогла завоевать трофей только в седьмой встрече, на этот раз все вышло попроще.

Как ни старались лидеры «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, «пантеры», сумевшие на дедлайне обменов подписать ряд усилений, включая суперветерана Брэда Маршанда, были сильнее.

На этот раз они управились в шести играх, и если в 2024-м приз самому ценному игроку плей-офф всего в пятый раз в истории и впервые с 2003 года получил игрок проигравшей команды (Макдэвид), на этот раз «Конн Смайт Трофи» достался центру победителей Сэму Беннетту.

Всерьез претендовал на эту награду и российский голкипер Сергей Бобровский, без блестящей игры которого «пантеры» вряд ли добрались бы что до первого, что до второго Кубков Стэнли.

Бобровский провел 23 матча, отражал в среднем 91,4% бросков, пропускал 2,2 шайбы, трижды отыграл на «ноль» и одержал 16 побед — просто шикарная кубковая статистика.

В нынешнем сезоне тяжело начавшая регулярку «Флорида», даже несмотря на тяжелые травмы лидеров (Александра Баркова и Мэттью Ткачака), остается одним из главных, если не главным фаворитом лиги. Три года подряд чемпионом в НХЛ никто не становился с 1983 года, когда легендарные «Айлендерс» с Майком Босси завершили свою серию из четырех титулов кряду.

Мельникова — королева гимнастики

Все привыкли, что в спортивной гимнастике выступают в основном молоденькие девочки. Россиянка Анелина Мельникова выигрывала серебро еще на Олимпиаде — 2016 в Рио-де-Жанейро, затем собрала комплект из золота и двух бронз на Играх — 2020 в Токио.

В ее активе было семь медалей чемпионатов мира, включая золото в самом престижном виде — личном многоборье. Его она выиграла на мировом форуме — 2021 в Китакюсю. И собиралась завершить карьеру.

Учитывая последующую изоляцию отечественного спорта, это было бы максимально логично и понятно. Но Ангелина осталась, несмотря на отстранение от международных стартов и полную неопределенность. Все четыре года она тренировалась и держала форму, выступая только на внутренних стартах.

Когда же в 2025 году российские гимнасты и гимнастки смогли вернуться на международную арену, Мельникова поехала в октябре на чемпионат мира в Джакарту и совершила невероятное — обошла и американку Лиэнн Вонг и китаянку Чжан Цинъин, вновь выиграв личное многоборье!

Мельникова — всего вторая россиянка после легендарной Светланы Хоркиной, которой удалось завоевать более одного чемпионского титула в личном многоборье на чемпионатах мира!

К этому она добавила золото в опорном прыжке и серебро на брусьях. И это в 25 лет — довольно преклонном для спортивной гимнастики возрасте!

Доминирование Алькараса и Синнера

В мужском теннисе окончательно стало ясно, что идет эра Янника Синнера и Карлоса Алькараса, которые борются друг с другом, как еще не так давно на троих сражались Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Теперь же именно итальянец и испанец забирают все главные титулы и решают, кто из них будет первой ракеткой мира. 2025-й на вершине рейтинга закончил Алькарас, который опередил главного конкурента на 550 очков (12 050 против 11 500, у закончившего год третьим Александра Зверева из Германии — 5 110).

Синнер и Алькарас поделили между собой победы на турнирах «Большого шлема», причем встретились в трех финалах — на Уимблдоне сильнее был итальянец, во Франции и США победил испанец. На первом же «мейджоре» года в Австралии Алькарас уступил в четвертьфинале Джоковичу, который потом снялся с матча против Зверева в полуфинале, ну, а немец уже не смог оказать реального сопротивления Синнеру в титульном поединке.

Хотя Янник как будто выигрывает в последние годы больше, Карлос остается для него неудобным соперником. В их личных встречах перевес на стороне испанца (10−6), и тенденция продолжилась в 2025-м. Алькарас победил в четырех из шести очных противостояний, при этом Синнер, кроме финала Уимблдона, победил еще и в финале Итогового турнира года.

Чемпионский титул Норриса в «Ф-1»

Четыре года подряд Макс Ферстаппен и «Ред Булл» доминировали в «Формуле — 1», но в 2025 году эра подошла к концу. Австрийская команда изначально создала болид, который уступал конкурентам из «Макларена». Ландо Норрис и Оскар Пиастри сразу же улетели в отрыв в чемпионате пилотов, а их команда оторвалась в Кубке конструкторов.

Вся эта ситуация вкупе с внутренними скандалами привела в «Ред Булле» сначала к отставке многолетнего главы спортивного блока организации и команды «Ф-1» Кристиана Хорнера, а в конце года и к уходу главы гоночной программы и шефа молодых пилотов системы доктора Гельмута Марко.

После 14-ти этапов сезона отставание Ферстаппена выглядело безнадежным, но затем все поменялось. В родных Нидерландах Макс стал вторым после Пиастри, тогда как Норрис закончил лишь 18-м и не попал в очки.

В оставшихся девяти гонках сезона четырехкратный чемпион мира ни разу не пролетел мимо подиума, выиграв шесть гонок, один раз финишировав вторым и дважды — третьим.

Закончил на первом месте Ферстаппен и три последних Гран-при, однако этого все же не хватило. В финальной гонке в Абу-Даби лидировавший по ходу сезона, но все растерявший Пиастри финишировал вторым, а Норрис, сумевший ранее опередить партнера в таблице, закончил третьим, и этого хватило, чтобы в общем зачете опередить Ферстаппена на два балла и впервые в карьере стать чемпионом мира! Пиастри остался третьим с отставанием в 13 и 11 очков от двух лидеров.

В Кубке конструкторов к «Макларену» никто не смог подобраться. У «оранжевых» 833 очка, «Мерседес» набрал 469 баллов, «Ред Булл» с 451 стал лишь третьим.

Победа «Локомотива» в Кубке Гагарина

Игорь Никитин на протяжении четырех лет возглавлял московский ЦСКА, но выиграл «лишь» один Кубок Гагарина при трех победах в регулярных чемпионатах. После поражения в финале — 2021 от омского «Авангарда» он был отправлен в отставку.

Долго такой специалист без работы не остался и принял ярославский «Локомотив», где за четыре года выстроил команду по своему армейскому образцу. «Локо» Никитина шел поступательно: вылет в первом раунде Кубка Гагарина, на следующий год — вылет на ступеньку дальше, сразу — финал в 2024-м и, наконец, победа в 2025-м.

Победа убедительная и доминирующая. «Локомотив» добавил в состав Александра Радулова и доминировал весь сезон, так и не оставив никому реальных шансов, включая челябинский «Трактор» в финале.

После долгожданной и уверенной победы Никитина позвали обратно в ЦСКА, и тренер согласился, разочаровав клубное руководство в Ярославле.

В итоге «Локомотив» даже не позвал специалиста на празднования и не сделал ему чемпионского перстня (на него для бывшего наставника в итоге скинулись игроки команды).

Сейчас «Локомотив» уже под руководством канадца Боба Хартли играет достаточно уверенно и идет вторым в Западной конференции после проводящего яркий сезон минского «Динамо». При этом именно «железнодорожников» специалисты считают главным фаворитом сезона.

Драфт и яркий дебют Демина в НБА

История 19-летнего Егора Демина до сих пор похожа на сказку, но происходит в реальности. Воспитанник московской академии «Тринта» выступал за нее до 15-ти лет, отказываясь от предложений клубов, включая подмосковные «Химки».

В 2021 году разыгрывающий защитник, способный сыграть и на позиции легкого форварда, разослал в европейские клубы видеонарезку своих действий на паркете и в итоге подписал шестилетний контракт с испанским грандом — мадридским «Реалом».

Выступая за юниорские команды «королевского клуба», он проявил себя очень ярко и дважды помимо прочего выиграл юношескую Евролигу. В 2024 году он отправился в США и выступал в NCAA (главной студенческой лиге) за Университет Бригама Янга.

Минувшим летом Демин котировался на драфте НБА как один из сильнейших проспектов и был выбран под восьмым номером в первом раунде клубом «Бруклин Нетс».

Россиянин ярко проявил себя еще в летней лиге, а в инфополе попал, когда его фамилия на игровой майке оказалась написана через букву «ё» — Dёmin. Такого еще не было.

Защитник уверенно зашел в лигу и с первых матчей заиграл в аутсайдере все лучше и лучше, проявляя себя в регулярном чемпионате. Демин уже несколько раз был самым результативным игроком «Нетс» и завоевал место в стартовом составе. Ему прочат светлое будущее. И игроку по-прежнему только 19 лет.

Четыре российских чемпиона в UFC

В смешанных единоборствах год получился для России самым успешным в истории. Еще никогда в UFC, главном мировом промоушене ММА, не было за один сезон четырех российских чемпионов.

В первом титульном бою должны были сойтись сразу два россиянина, но Арман Царукян получил обидную травму, и Ислам Махачев в четвертый раз (тоже национальный рекорд) защищал титул против вышедшего на коротком уведомлении Ренато Мойкано, которого победил удушением в первом раунде.

Доказав все в своей категории, Ислам перешел в полусредний вес и в ноябре отобрал в нем чемпионский титул у Джека Деллы Мадалены, отдоминировав на протяжении всего поединка в борьбе.

В марте наконец получил свой титульный поединок против Алекса Перейры Магомед Анкалаев. Кажется, время было выбрано не случайно: бразильца скрывали от россиянина весь 2024-й, а тут бой был назначен на Рамадан, когда претендент был максимально истощен.

Анкалаева это не смутило и никак ему не помешало — он расправился с оппонентом, показав себя в стойке и грамотно завязав соперника в клинчах, где тоже выглядел сильнее.

Правда, в октябре состоялся реванш, и в нем Перейра смог ответить, нокаутировав Магомеда уже на второй минуте и вернув себе утраченный пояс.

Хамзат Чимаев получил свой первый титульный бой в UFC спустя пять лет в организации, но не был фаворитом против чемпиона Дрикуса дю Плесси. Тот отлично умеет уходить от захватов и выбираться из партера, а в стойке выглядит сильнее всех в своем дивизионе.

На практике же Чимаев перевел соперника в партер уже на десятой секунде первого раунда и так и доминировал на протяжении всех 25 минут в пяти отрезках, не оставив никаких сомнений в своей победе.

Ну, а в декабре состоялся долгожданный реванш Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили. В 2023 году грузин одержал уверенную победу — был лучше в стойке, а в борьбе вовсе не оставил оппоненту шансов. Правда, позже стало и известно, что россиянин вообще не мог задействовать правую руку из-за травмы — она просто не поднималась.

Что ж, в реванше Ян все доказал, сумев справиться с давлением соперника в борьбе и уничтожив того своей шикарной ударной техникой. На лицо Двалишвили после окончания боя было просто страшно смотреть, хотя досталось, конечно, и самому Петру.

Реванш Бивола с Бетербиевым

В мире бокса главным событием для России (а, возможно, и для всего мира) стал реванш Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева. Поединок двух отечественных звезд бокса продлился все 12 раундов и вышел захватывающим.

Артур угрожал нокаутом каждую секунду, в то время как Дмитрий работал за счет скорости и блестяще выстроенной обороны. В конечном счете именно Бивол стал победителем, поквитавшись за первое поражение и забрав чемпионский пояс.

Но, конечно, в этом противостоянии рано ставить точку, и оно наверняка превратится в трилогию.

Постепенное возвращение России на международную арену

Главным же общим итогом года можно считать постепенное изменение геополитической обстановки, уже заметно отражающейся на спорте. Международный олимпийский комитет изменил свои рекомендации в отношении российских спортсменов.

МОК в преддверии Олимпиады — 2026 порекомендовал вернуть международным спортивным федерациям юниоров России и Белоруссии с флагом и гимном, а взрослым спортсменам выдавать нейтральные статусы.

Многие федерации так и сделали, благодаря чему в том числе стал возможен, например, триумф Ангелины Мельниковой. Но не все поспешили взять под козырек. Некоторые по-прежнему отказали россиянам в восстановлении прав.

Однако и это не стало преградой. Например, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выиграла иск в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), и Савелий Коростелев с Натальей Непряевой уже выступают на Кубке мира и смогли выполнить квалификационные нормативы для получения олимпийских лицензий.

Вовсю идут разговоры о скором возвращении даже в футболе, правда, попасть на чемпионат мира — 2026 национальная команда страны уже не успеет. Зато есть шанс, что российские клубы уже с кампании — 2026/27 сыграют в еврокубках. Оттепель.

Автор: Александр Седов