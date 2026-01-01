Протас забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ и продлил результативную серию

Вечером 31 декабря столичный клуб на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3. Белорусский нападающий стал автором четвертой шайбы своей команды, в также отдал передачу в шестой голевой атаке. Протас продлил результативную серию до четырех матчей, на этом отрезке у Алексея восемь баллов. В 40 играх сезона витебчанин набрал 30 (15+15) очков.