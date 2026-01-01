Протас забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ и продлил результативную серию

Вечером 31 декабря столичный клуб на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3. Белорусский нападающий стал автором четвертой шайбы своей команды, в также отдал передачу в шестой голевой атаке. Протас продлил результативную серию до четырех матчей, на этом отрезке у Алексея восемь баллов. В 40 играх сезона витебчанин набрал 30 (15+15) очков.
Следующий матч в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» проведет уже 1 января — гостевой поединок против «Оттавы» стартует в 21.00 по минскому времени.
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
31.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Майк Салливан
Вратари
Чарли Линдгрен
Джонатан Куик
(00:00-58:21)
Джонатан Куик
(c 59:11)
1-й период
12:27
Энтони Бовилье
(Мэтт Рой, Райан Леонард)
16:27
Винс Трочек
19:20
Винс Трочек
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
2-й период
27:33
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл, Расмус Сандин)
29:13
Том Уилсон
29:13
Сэм Кэррик
29:13
Сэм Кэррик
31:12
Джастин Сурдиф
(Александр Овечкин)
34:00
Брэндон Дюхейм
35:17
Адам Фокс
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
38:33
Адам Фокс
3-й период
53:34
Алексей Протас
(Ник Дауд, Расмус Сандин)
56:37
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
58:16
Брэйден Шнайдер
(Гейб Перро)
59:11
Джастин Сурдиф
(Том Уилсон, Алексей Протас)
Статистика
Вашингтон
Рейнджерс
Штрафное время
7
11
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
1
