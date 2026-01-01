Овечкин попал американцу в голову! Русский снайпер покорил новое достижение

С «Рейнджерс» в рамках новогодних матчей «Кэпиталз» ранее не встречались. До поездки в столицу США «синерубашечники» потерпели три поражения в четырех последних матчах на выезде. Символично, что единственную победу в этой гостевой серии подопечные Майка Салливана одержали как раз в игре с «Вашингтоном». Примечательно и то, что последние неудачи «Рейнджерс» никак не повлияли на их положение как на клуб, который является одним из самых успешных коллективов лиги по играм на выезде. До сегодняшней встречи «синерубашечники» лидировали в НХЛ по количеству гостевых побед (14 в 32 матчах) и имели второй показатель по количеству набранных очков (30), а также играли надежнее всех команд лиги, пропуская в среднем 2,30 шайбы за игру. Реализация бросков у «Рейнджерс» в гостевых матчах также была одной из лучших в чемпионата (0,652%).