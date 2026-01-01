«Сан-Хосе» нанес поражение «Миннесоте», Чернышов и Тарасенко забили по голу

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Джефф Скиннер, Маклин Селебрини и российский нападающий Игорь Чернышов (также у него результативный пас). В сезоне-2025/26 20-летний форвард в 7 матчах набрал 8 (3+5) очков. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал результативный пас. В текущем сезоне у 34-летнего игрока обороны 20 (1+19) очков в 40 матчах.