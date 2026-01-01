«Сан-Хосе» нанес поражение «Миннесоте», Чернышов и Тарасенко забили по голу

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Джефф Скиннер, Маклин Селебрини и российский нападающий Игорь Чернышов (также у него результативный пас). В сезоне-2025/26 20-летний форвард в 7 матчах набрал 8 (3+5) очков. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал результативный пас. В текущем сезоне у 34-летнего игрока обороны 20 (1+19) очков в 40 матчах.
Российский вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков в створ из 23.
У гостей отличились Маркус Фолиньо, Матс Зуккарелло и российский форвард Владимир Тарасенко. В сезоне у 34-летнего форварда 20 (8+12) очков в 34 матчах.
Победный буллит исполнил Вильям Эклунд.
«Сан-Хосе» выиграл третий матч подряд. Он занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 43 очками после 40 матчей. «Миннесота» (55 очков после 41 игры) расположилась на третьей строчке.
Райан Варсофски
Джон Хайнс
Ярослав Аскаров
Йеспер Валльстедт
Ярослав Аскаров
(00:00-65:00)
Йеспер Валльстедт
(00:00-02:49)
Йеспер Валльстедт
(03:22-65:00)
03:22
Павол Регенда
10:38
Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Винс Хиностроза)
21:14
Игорь Чернышов
(Маклин Селебрини, Вильям Эклунд)
34:50
Зак Богосян
36:47
Джефф Скиннер
(Дмитрий Орлов)
44:16
Маклин Селебрини
(Игорь Чернышов)
46:40
Маркус Фолиньо
(Зак Богосян, Джейкоб Миддлтон)
48:47
Матс Зуккарелло
победный бросок: Маклин Селебрини
(Сан-Хосе)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит