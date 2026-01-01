Ричмонд
«Тампа» обыграла «Анахайм» в овертайме, Кучеров забросил шайбу и отдал голевой пас

«Тампа» победила «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Источник: Reuters

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Дженсен Харкинс, Бекетт Сенекке и Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Павел Минтюков сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 22-летнего игрока 11 (5+6) очков в 35 матчах.

У гостей забили Янис Мозер, Брэйден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров. В сезоне-2025/26 32-летний форвард в 35 матчах набрал 51 (18+33) очко.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков в створ из 28.

Победный гол в овертайме забил Даррен Раддиш.

«Анахайм» проиграл четвертый матч подряд. Он занимает шестое место в таблице Западной конференции с 45 очками после 40 игр. «Тампа» выиграла пять матчей подряд и идет на третьем месте в Восточной конференции (49 очков после 39 игр).

Анахайм
3:4
0:1, 1:1, 2:1
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Honda Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Джон Купер
Вратари
Лукаш Достал
Андрей Василевский
1-й период
13:30
Янис Мозер
(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
2-й период
27:01
Олен Зеллвегер
35:17
Дженсен Харкинс
(Росс Джонстон)
36:27
Максвелл Крозье
39:11
Брэйден Пойнт
(Максвелл Крозье, Никита Кучеров)
3-й период
43:57
Бекетт Сенекке
46:12
Крис Крайдер
48:00
Никита Кучеров
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Брэндон Хагель)
49:33
Брэндон Хагель
51:47
Янни Гурд
53:02
Мэйсон Мактавиш
(Павел Минтюков)
55:02
Павел Минтюков
Овертайм
62:47
Даррен Раддиш
(Брэндон Хагель, Андрей Василевский)
Статистика
Анахайм
Тампа-Бэй
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше