«Тампа» обыграла «Анахайм» в овертайме, Кучеров забросил шайбу и отдал голевой пас

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Дженсен Харкинс, Бекетт Сенекке и Мэйсон Мактавиш. Российский защитник Павел Минтюков сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 22-летнего игрока 11 (5+6) очков в 35 матчах.
У гостей забили Янис Мозер, Брэйден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров. В сезоне-2025/26 32-летний форвард в 35 матчах набрал 51 (18+33) очко.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков в створ из 28.
Победный гол в овертайме забил Даррен Раддиш.
«Анахайм» проиграл четвертый матч подряд. Он занимает шестое место в таблице Западной конференции с 45 очками после 40 игр. «Тампа» выиграла пять матчей подряд и идет на третьем месте в Восточной конференции (49 очков после 39 игр).
Джоэль Кенневилль
Джон Купер
Лукаш Достал
Андрей Василевский
13:30
Янис Мозер
(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
27:01
Олен Зеллвегер
35:17
Дженсен Харкинс
(Росс Джонстон)
36:27
Максвелл Крозье
39:11
Брэйден Пойнт
(Максвелл Крозье, Никита Кучеров)
43:57
Бекетт Сенекке
46:12
Крис Крайдер
48:00
Никита Кучеров
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Брэндон Хагель)
49:33
Брэндон Хагель
51:47
Янни Гурд
53:02
Мэйсон Мактавиш
(Павел Минтюков)
55:02
Павел Минтюков
62:47
Даррен Раддиш
(Брэндон Хагель, Андрей Василевский)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит