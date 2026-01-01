Нападающего «Сан-Хосе» Чернышова признали второй звездой матча с «Миннесотой»

20-летний российский форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у него 7 (2+5) очков в 6 матчах.
Первой звездой матча признали 19-летнего канадского нападающего «Шаркс» Маклина Селебрини, который забил гол и отдал результативную передачу. Третьей звездой был признан 33-летний канадский форвард «Сан-Хосе» Джефф Скиннер, на счету которого гол.
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Джон Хайнс
Вратари
Ярослав Аскаров
Йеспер Валльстедт
Ярослав Аскаров
(00:00-65:00)
Йеспер Валльстедт
(00:00-02:49)
Йеспер Валльстедт
(03:22-65:00)
1-й период
03:22
Павол Регенда
10:38
Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Винс Хиностроза)
2-й период
21:14
Игорь Чернышов
(Маклин Селебрини, Вильям Эклунд)
34:50
Зак Богосян
36:47
Джефф Скиннер
(Дмитрий Орлов)
3-й период
44:16
Маклин Селебрини
(Игорь Чернышов)
46:40
Маркус Фолиньо
(Зак Богосян, Джейкоб Миддлтон)
48:47
Матс Зуккарелло
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Маклин Селебрини
(Сан-Хосе)
Статистика
Сан-Хосе
Миннесота
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит