Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2

«Бостон» обыграл «Эдмонтон», у Хуснутдинова ассист

В ночь на 1 января (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «мишек» со счетом 6:2.

Источник: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

В составе победителей ассистом отметился Марат Хуснутдинов.

В другом матче «Калгари Флэймз» обыграл «Филадельфию Флайерз» — 5:1. Защитник «Флэймз» Ян Кузнецов, а также нападающие «летчиков» Никита Гребенкин и Матвей Мичков без очков.

Эдмонтон
2:6
1:2, 0:2, 1:2
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Rogers Place
Главные тренеры
Крис Ноблок
Марко Штурм
Вратари
Коннор Ингрэм
Джереми Суэймен
1-й период
04:22
Элиас Линдхольм
05:25
Зак Хаймэн
06:31
Коннор Ингрэм
07:28
Давид Пастрняк
(Чарли Макэвой, Элиас Линдхольм)
14:39
Чарли Макэвой
18:13
Кейси Миттельштадт
(Хампус Линдхольм, Виктор Арвидссон)
19:19
Зак Хаймэн
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
2-й период
21:00
Фрейзер Минтен
25:04
Эван Бушар
27:05
Хампус Линдхольм
(Виктор Арвидссон, Фрейзер Минтен)
33:09
Морган Гики
38:19
Джонатан Аспирот
(Давид Пастрняк)
3-й период
44:20
Элиас Линдхольм
(Алекс Стивс, Морган Гики)
45:15
Давид Пастрняк
47:22
Джек Рословик
(Дарнелл Нерс, Коннор Ингрэм)
54:34
Давид Пастрняк
(Марат Хуснутдинов, Фрейзер Минтен)
56:03
Эндрю Манджапане
56:03
Эндрю Манджапане
56:03
Марк Кастелич
56:03
Марк Кастелич
58:29
Макс Джонс
58:29
Джонатан Аспирот
59:20
Маттиас Янмарк
59:20
Никита Задоров
59:40
Дарнелл Нерс
59:40
Шон Керали
Статистика
Эдмонтон
Бостон
Штрафное время
43
47
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит