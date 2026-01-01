«Бостон» обыграл «Эдмонтон», у Хуснутдинова ассист

В составе победителей ассистом отметился Марат Хуснутдинов.
В другом матче «Калгари Флэймз» обыграл «Филадельфию Флайерз» — 5:1. Защитник «Флэймз» Ян Кузнецов, а также нападающие «летчиков» Никита Гребенкин и Матвей Мичков без очков.
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Rogers Place
Главные тренеры
Крис Ноблок
Марко Штурм
Вратари
Коннор Ингрэм
Джереми Суэймен
1-й период
04:22
Элиас Линдхольм
05:25
Зак Хаймэн
06:31
Коннор Ингрэм
07:28
Давид Пастрняк
(Чарли Макэвой, Элиас Линдхольм)
14:39
Чарли Макэвой
18:13
Кейси Миттельштадт
(Хампус Линдхольм, Виктор Арвидссон)
19:19
Зак Хаймэн
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
2-й период
21:00
Фрейзер Минтен
25:04
Эван Бушар
27:05
Хампус Линдхольм
(Виктор Арвидссон, Фрейзер Минтен)
33:09
Морган Гики
38:19
Джонатан Аспирот
(Давид Пастрняк)
3-й период
44:20
Элиас Линдхольм
(Алекс Стивс, Морган Гики)
45:15
Давид Пастрняк
47:22
Джек Рословик
(Дарнелл Нерс, Коннор Ингрэм)
54:34
Давид Пастрняк
(Марат Хуснутдинов, Фрейзер Минтен)
56:03
Эндрю Манджапане
56:03
56:03
56:03
58:29
Макс Джонс
58:29
59:20
Маттиас Янмарк
59:20
59:40
Дарнелл Нерс
59:40
Статистика
Эдмонтон
Бостон
Штрафное время
43
47
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
0
1
