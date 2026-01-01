Ничушкин выдал лучший матч сезона: оформил хет-трик и помог разгромить «Сент-Луис»

У Ничушкина в этом сезоне уже было два дубля, но еще ни одного хет-трика. Вообще ни разу по ходу этой регулярки россиянин не набирал трех очков. Но ему повезло встретиться с вратарем сборной Канады: за три минуты до конца Валерий отправил в его ворота еще и третью шайбу.