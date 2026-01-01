Ничушкин выдал лучший матч сезона: оформил хет-трик и помог разгромить «Сент-Луис»

Незадолго до начала игрового дня НХЛ Hockey Canada объявила состав, который поедет на Олимпийские игры в Италию. В нем оказались сразу несколько спорных кандидатов. Один из них — голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон.
В этом сезоне у него ужасные 86,97% отраженных бросков при 3,5 пропущенных шайб в среднем за матч. Кажется, была только одна причина вызвать Биннингтона на такое статусное соревнование: в прошлом году он здорово сыграл на Турнире четырех наций и помог канадцам завоевать золото.
В то же время в списке не оказалось голкипера «Колорадо» Маккензи Блэквуда. У вратаря — 12 побед в 14 матчах и 92,4% отраженных бросков. Если смотреть только на статистику, то он вообще лучший канадский голкипер лиги на данный момент.
«Колорадо» почувствовало несправедливость по отношению к своему вратарю и полетело мстить прямо после стартового вбрасывания. Уже на первой минуте отличился Валерий Ничушкин: российский форвард переиграл Биннингтона и отправил шайбу в его ворота практически с нулевого угла.
Еще через минуту Кайл Макар удвоил преимущество «Колорадо», однако шайбу отменили. Но избиение «Сент-Луиса» было уже не остановить. Еще через минуту Нэйтан Маккиннон все же установил счет 2:0 на табло. И не успел диктор объявить автора гола и результативных передач, как Валерий Ничушкин довел преимущество своей команды до трех шайб.
И даже на этом «Колорадо» не успокоилось. Еще через минуту вновь забил Маккиннон. Лишь во второй раз в истории два игрока одной команды оформили по дублю за первые пять минут встречи. До этого в 1982 году подобный трюк исполнили хоккеисты «Айлендерс» Дуэйн Саттар и Брайан Троттье.
Удивительно, но даже после такого старта главный тренер «Сент-Луиса» не решился на замену вратаря. В итоге в середине второго периода в ворота Биннингтона влетела еще и пятая шайба, автором которой стал Брок Нельсон.
У Ничушкина в этом сезоне уже было два дубля, но еще ни одного хет-трика. Вообще ни разу по ходу этой регулярки россиянин не набирал трех очков. Но ему повезло встретиться с вратарем сборной Канады: за три минуты до конца Валерий отправил в его ворота еще и третью шайбу.
Этот гол стал для россиянина 11-м в сезоне. Всего на его счету 26 (11+15) результативных действий за 31 игру в сезоне.
Раз игра складывалась так легко, то главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар решил наградить приличным временем на льду игроков из низших звеньев. Захар Бардаков, не выходивший на лед с 12 декабря, сразу же получил почти 13 минут. За это время форвард отметился двумя бросками в створ и одним штрафом за подножку.
Максим Клементьев