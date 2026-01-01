«Нью-Джерси» обыграл «Коламбус» в НХЛ. Грицюк забросил шайбу

В составе победителей одну из шайб забросил российский нападающий Арсений Грицюк. На счету игрока теперь восемь голов и девять голевых передач в 36 играх. Голевым пасом у «Коламбуса» отметился нападающий Кирилл Марченко, который продлил серию с набранными очками до четырех игр. На его счету теперь 31 очко (14 голов + 17 голевых передач) в 35 матчах сезона. Выступающие за «Коламбус» защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.