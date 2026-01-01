«Нью-Джерси» обыграл «Коламбус» в НХЛ. Грицюк забросил шайбу

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. «Нью-Джерси» обыграл «Коламбус» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей одну из шайб забросил российский нападающий Арсений Грицюк. На счету игрока теперь восемь голов и девять голевых передач в 36 играх. Голевым пасом у «Коламбуса» отметился нападающий Кирилл Марченко, который продлил серию с набранными очками до четырех игр. На его счету теперь 31 очко (14 голов + 17 голевых передач) в 35 матчах сезона. Выступающие за «Коламбус» защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.
Обе команды выступают в Столичном дивизионе. «Нью-Джерси с 44 очками после 40 игр занимает пятое место, “Коламбус” с 40 очками после 39 игр идет на последней, восьмой строчке таблицы дивизиона. В следующем матче “Нью-Джерси” 3 января примет “Юту”, “Коламбус” в этот же день дома сыграет с “Баффало”.
В других матчах игрового дня «Вегас» дома со счетом 2:4 уступил «Нэшвиллу», в составе хозяев двумя голевыми передачами отметился нападающий Павел Дорофеев. «Детройт» на своем льду победил «Виннипег» (2:1), «Баффало» в гостях был сильнее «Далласа» (4:1), «Калгари» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» (5:1), «Бостон» в гостях обыграл «Эдмонтон», голевой передачей в составе победителей отметился форвард Марат Хуснутдинов.
Дин Эвасон
Шелдон Киф
Джет Гривз
Джейк Аллен
06:18
Мэйсон Марчмент
(Дисин Майо, Кирилл Марченко)
15:09
Дуги Хэмилтон
31:09
Дуги Хэмилтон
33:41
Чарли Койл
(Бун Дженнер, Коул Силлинджер)
42:45
Кирилл Марченко
42:49
Нико Хишир
(Люк Хьюз, Джек Хьюз)
43:44
Арсений Грицюк
(Йонас Зигенталер, Тимо Майер)
44:45
Люк Хьюз
(Коннор Браун, Ондржей Палат)
51:40
Дмитрий Воронков
51:40
Коди Гласс
55:06
Бренден Диллон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит