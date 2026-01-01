Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2

«Нью-Джерси» обыграл «Коламбус» в НХЛ. Грицюк забросил шайбу

Встреча завершилась со счетом 3:2.

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. «Нью-Джерси» обыграл «Коламбус» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей одну из шайб забросил российский нападающий Арсений Грицюк. На счету игрока теперь восемь голов и девять голевых передач в 36 играх. Голевым пасом у «Коламбуса» отметился нападающий Кирилл Марченко, который продлил серию с набранными очками до четырех игр. На его счету теперь 31 очко (14 голов + 17 голевых передач) в 35 матчах сезона. Выступающие за «Коламбус» защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. «Нью-Джерси с 44 очками после 40 игр занимает пятое место, “Коламбус” с 40 очками после 39 игр идет на последней, восьмой строчке таблицы дивизиона. В следующем матче “Нью-Джерси” 3 января примет “Юту”, “Коламбус” в этот же день дома сыграет с “Баффало”.

В других матчах игрового дня «Вегас» дома со счетом 2:4 уступил «Нэшвиллу», в составе хозяев двумя голевыми передачами отметился нападающий Павел Дорофеев. «Детройт» на своем льду победил «Виннипег» (2:1), «Баффало» в гостях был сильнее «Далласа» (4:1), «Калгари» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» (5:1), «Бостон» в гостях обыграл «Эдмонтон», голевой передачей в составе победителей отметился форвард Марат Хуснутдинов.

Коламбус
2:3
1:0, 1:0, 0:3
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena
Главные тренеры
Дин Эвасон
Шелдон Киф
Вратари
Джет Гривз
Джейк Аллен
1-й период
06:18
Мэйсон Марчмент
(Дисин Майо, Кирилл Марченко)
15:09
Дуги Хэмилтон
2-й период
31:09
Дуги Хэмилтон
33:41
Чарли Койл
(Бун Дженнер, Коул Силлинджер)
3-й период
42:45
Кирилл Марченко
42:49
Нико Хишир
(Люк Хьюз, Джек Хьюз)
43:44
Арсений Грицюк
(Йонас Зигенталер, Тимо Майер)
44:45
Люк Хьюз
(Коннор Браун, Ондржей Палат)
51:40
Дмитрий Воронков
51:40
Коди Гласс
55:06
Бренден Диллон
Статистика
Коламбус
Нью-Джерси
Штрафное время
7
11
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит