Овечкин успел встретить Новый год по московскому времени после матча НХЛ — видео

Когда в Москве был вечер 31 декабря, Овечкин играл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» и отметился голевой передачей. Встреча на льду в Вашингтоне завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».
После игры 40-летний хоккеист поехал домой, чтобы отпраздновать Новый год в кругу семьи. В США прилетела мама Овечкина Татьяна Николаевна.
«Успели после игры встретить Новый год по московскому времени, и ребята поехали в аэропорт, так как завтра опять игра в другом городе. Вот такое расписание в НХЛ», — написала супруга Овечкина Анастасия Шубская.
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
31.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Майк Салливан
Вратари
Чарли Линдгрен
Джонатан Куик
(00:00-58:21)
Джонатан Куик
(c 59:11)
1-й период
12:27
Энтони Бовилье
(Райан Леонард, Мэтт Рой)
16:27
Винс Трочек
19:20
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
2-й период
27:33
Том Уилсон
(Расмус Сандин, Коннор Макмайкл)
29:13
Том Уилсон
29:13
Сэм Кэррик
29:13
Сэм Кэррик
31:12
Джастин Сурдиф
(Александр Овечкин)
34:00
Брэндон Дюхейм
35:17
Адам Фокс
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
38:33
Адам Фокс
3-й период
53:34
Алексей Протас
(Расмус Сандин, Ник Дауд)
56:37
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
58:16
Брэйден Шнайдер
(Гейб Перро)
59:11
Джастин Сурдиф
(Том Уилсон, Алексей Протас)
Статистика
Вашингтон
Рейнджерс
Штрафное время
7
11
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
