Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2

Маккиннон назвал Ничушкина одним из лучших нападающих в НХЛ

В матче против «Сент-Луиса» форвард оформил хет-трик.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин после травмы вышел на новый уровень. Такое мнение высказал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на 1 января Ничушкин оформил хет-трик в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

«Он отлично выглядит. Я думаю, у него был отличный год, — сказал Маккиннон. — Особенно после того, как он восстановился от травмы. Ничушкин вышел на новый уровень. Он один из лучших нападающих в лиге, умеет все».

В текущем сезоне на счету форварда 11 шайб и 15 результативных передач в 31 встрече.

Колорадо
6:1
4:0, 1:0, 1:1
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джим Монтгомери
Вратари
Маккензи Блэквуд
Джордан Биннингтон
1-й период
01:00
Валерий Ничушкин
(Брок Нельсон, Арттури Лехконен)
03:13
Нэйтан Маккиннон
(Девон Тэйвз, Джош Мэнсон)
03:26
Валерий Ничушкин
(Брент Бернс, Джош Мэнсон)
04:39
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Габриэль Ландескуг)
2-й период
28:16
Джейк Нейберс
29:41
Брок Нельсон
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
31:07
Джош Мэнсон
34:50
Паркер Келли
35:32
Джастин Фолк
39:51
Джейк Нейберс
3-й период
46:52
Захар Бардаков
54:32
Далибор Дворски
(Мэтт Кэссел)
56:06
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон, Сэм Малински)
Статистика
Колорадо
Сент-Луис
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит