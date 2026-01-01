Маккиннон назвал Ничушкина одним из лучших нападающих в НХЛ

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин после травмы вышел на новый уровень. Такое мнение высказал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.
В ночь на 1 января Ничушкин оформил хет-трик в матче против «Сент-Луиса» (6:1).
«Он отлично выглядит. Я думаю, у него был отличный год, — сказал Маккиннон. — Особенно после того, как он восстановился от травмы. Ничушкин вышел на новый уровень. Он один из лучших нападающих в лиге, умеет все».
В текущем сезоне на счету форварда 11 шайб и 15 результативных передач в 31 встрече.
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джим Монтгомери
Вратари
Маккензи Блэквуд
Джордан Биннингтон
1-й период
01:00
Валерий Ничушкин
(Брок Нельсон, Арттури Лехконен)
03:13
Нэйтан Маккиннон
(Девон Тэйвз, Джош Мэнсон)
03:26
Валерий Ничушкин
(Брент Бернс, Джош Мэнсон)
04:39
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Габриэль Ландескуг)
2-й период
28:16
Джейк Нейберс
29:41
Брок Нельсон
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
31:07
Джош Мэнсон
34:50
Паркер Келли
35:32
Джастин Фолк
39:51
Джейк Нейберс
3-й период
46:52
Захар Бардаков
54:32
Далибор Дворски
(Мэтт Кэссел)
56:06
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон, Сэм Малински)
Статистика
Колорадо
Сент-Луис
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
