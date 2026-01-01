Колосов стал первой звездой матча АХЛ, Климович набрал два очка

Действующий чемпиона АХЛ «Абботсфорд» на выезде обыграл «Манитобу» со счетом 5:2. Форвард гостей Данила Климович забросил первую шайбу своей команды, заработал ассистентский балл при третьем взятии ворот соперника и закончил встречу с показателем полезности «+2». В нынешнем сезоне Климович набрал 9 (4+5) очков в 26 матчах. Голкипер «Абботсфорда» Никита Толопило отразил 35 бросков из 37, эта победа стала для белоруса четвертой в 10 играх.