Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2

Колосов стал первой звездой матча АХЛ, Климович набрал два очка

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки помогли своим командам одержать победы в матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: "Филадельфия Флайерз"

Действующий чемпиона АХЛ «Абботсфорд» на выезде обыграл «Манитобу» со счетом 5:2. Форвард гостей Данила Климович забросил первую шайбу своей команды, заработал ассистентский балл при третьем взятии ворот соперника и закончил встречу с показателем полезности «+2». В нынешнем сезоне Климович набрал 9 (4+5) очков в 26 матчах. Голкипер «Абботсфорда» Никита Толопило отразил 35 бросков из 37, эта победа стала для белоруса четвертой в 10 играх.

Также 1 января «Лихай Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах одолел «Херши» (3:0), в составе которого на лед выходил Илья Протас. Колосов совершил 31 сейв, оформил второй шатаут в регулярном чемпионате и был признан первой звездой матча. В 17 поединках текущего сезона Алексей отразил 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,60.