Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре

Он набрал наибольшее количество очков в прошедшем месяце среди новичков лиги, отметившись результативными действиями 14 раз (4 гола + 10 передач) в 15 матчах. Также он опередил остальных дебютантов по количеству ассистов. Лишь четверо новичков из «Монреаля» набирали больше очков за календарный месяц: Майкл Райдер (16 очков), Коул Кофилд (15) и Лэйн Хатсон (15).
Демидову 20 лет, он был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. Ранее форвард играл за петербургский СКА, в составе которого стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем сезоне у россиянина 33 очка (10+23) в 39 встречах.