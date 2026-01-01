Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре

Демидову 20 лет, он был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. Ранее форвард играл за петербургский СКА, в составе которого стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем сезоне у россиянина 33 очка (10+23) в 39 встречах.