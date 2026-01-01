Ричмонд
Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.

Источник: Reuters

Он набрал наибольшее количество очков в прошедшем месяце среди новичков лиги, отметившись результативными действиями 14 раз (4 гола + 10 передач) в 15 матчах. Также он опередил остальных дебютантов по количеству ассистов. Лишь четверо новичков из «Монреаля» набирали больше очков за календарный месяц: Майкл Райдер (16 очков), Коул Кофилд (15) и Лэйн Хатсон (15).

Демидову 20 лет, он был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. Ранее форвард играл за петербургский СКА, в составе которого стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем сезоне у россиянина 33 очка (10+23) в 39 встречах.