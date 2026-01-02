Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Оттаве» в первом матче чемпионата НХЛ в 2026 году. Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями и поучаствовал в массовой потасовке после фола российского хоккеиста.
Новогодний марафон клуба Овечкина
После неудачного отрезка хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» успешно завершили прошедший календарный год и уверенно обыграли на своей площадке «Нью-Йорк Рейнджерс» — конкурентов по турнирной таблице Восточной конференции и Столичного дивизиона. Подопечные Спенсера Карбери в третьем матче чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд забили первыми и по ходу встречи всякий раз вели в счете.
Новогодние мгновения «Вашингтон» встретил в поездке. Менее чем через сутки после игры с «Рейнджерс» у «Кэпиталз» в рамках очередного бэк-ту-бэк по плану был выездной матч в Оттаве против местных «Сенаторз», которые ранее в моменте подобрались к команде Карбери и даже стали ее конкурентами в борьбе за место в топ-8 Востока, но затем потерпели три поражения подряд и вернулись в нижнюю часть турнирной таблицы. «Вашингтон» и «Оттава» в нынешнем сезоне НХЛ уже встречались друг с другом: в столице США «Сенаторз» разгромили «Кэпиталз» со счетом 7:1 и формально положили начало одному из самых неудачных отрезков для «Кэпс» в чемпионате.
Александр Овечкин в той игре результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-2». Всего же за свою карьеру в чемпионатах НХЛ российский нападающий весьма успешно играет против «Оттавы»: в предыдущей 61 очной встрече с «Сенаторз» он забросил 38 шайб и набрал суммарно 64 очка, что является третьим показателем среди самых результативных игроков за всю историю НХЛ в матчах против «сенаторов».
При этом интересно, что до сегодняшнего дня Овечкин дважды встречался с «Оттавой» в играх, прошедших 1 января, но в обоих случаях не смог отметиться голом. «Вашингтон» в тех встречах добыл по победе (6:3 — 1 января 2008 года, 2:1 — 1 января 2017 года), а Овечкин записал на свой счет суммарно две передачи. Если же говорить о всех матчах «Кэпиталз» с участием Александра Михайловича, прошедших 1 января (по североамериканскому времени), в семи таких играх россиянин набрал суммарно десять очков и забросил всего три шайбы, а «Кэпс» добыли пять побед. Сегодняшний же матч «Вашингтона» в столице Канады стал для подопечных Карбери последним в рамках мини-марафона из четырех игр за пять неполных суток.
У игроков «Кэпиталз» формально не было времени на передышку после вчерашнего матча с «Рейнджерс», так как им предстоял скорый перелет в Оттаву. Но Овечкин вместе с белорусом Алексеем Протасом успел заскочить к себе домой, чтобы увидеться с семьей и вместе с супругой Анастасией, сыновьями Сергеем и Ильей и мамой-чемпионкой Татьяной Николаевной, а также остальными родственниками за символическим бокалом шампанского отметили Новый год по московскому времени. Непосредственно Новый год по североамериканскому восточному времени Ови встретил уже вдали от семьи.
«Первым делом я позвоню своей супруге, потому что мы будем в поездке, и Новый год мы отметим в другом городе, не с семьей. Но в 12 часов ночи я позвоню своей супруге», — говорил Овечкин.
Овечкин едва не впал в ярость
Сегодняшняя игра в столице Канады получилась на удивление жаркой и очень активной. Не успел главный арбитр произвести стартовое вбрасывание, как два главных хулигана «Вашингтона» и «Оттавы» Том Уилсон и Брэди Ткачук едва не подрались: произошла стычка, которую рефери смог прекратить, лишь разведя игроков по разные стороны и заставив Уилсона встать на вбрасывание. Все тот же Уилсон, накануне получивший вызов в сборную Канады на Олимпиаду-2026, открыл счет на девятой минуте встречи и забросил свою пятую шайбу за последние три матча.
Потасовка Уилсона с Ткачуком оказалась далеко не единственной. Чуть позднее после гола канадца у ворот «Оттавы» произошла стычка с участием Овечкина.
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб свалил белоруса Алексея Протаса, которого вместе с Диланом Строумом во втором матче подряд поставили в одну тройку с Ови, и тот неудачно влетел в борт. Покинуть площадку белорусский нападающий смог только с помощью медика и вернулся в матч лишь через продолжительное время. Строум и Овечкин же на месте были готовы отомстить Зубу за товарища: канадец, например, ткнул российского защитника клюшкой, а Овечкин крикнул соотечественнику из «Оттавы» несколько «приятных» слов. Вступить с Зубом в потасовку капитану «Вашингтона» помешали сразу два хоккеиста «Сенаторз»: американец Джейк Сандерсон и канадец Майкл Амадио, с которым Александр Михайлович даже чуть не подрался.
Без драки, к слову, матч не обошелся. Уже через несколько минут после той потасовки рукопашный бой провели Дрейк Батерсон и Джастин Сурдиф, ранее ставший ассистентом в эпизоде с голом Уилсона и применивший мощный и болезненный для соперника силовой прием против Томаса Шабо.
Под занавес первого периода «Вашингтон» удвоил свое преимущество в счете и реализовал большинство, полученное после фола Ника Дженсена — бывшего игрока «Кэпиталз». Все тот же Дженсен уже во втором периоде исправился за свое удаление и начал камбэк «Оттавы», забросив вторую для себя шайбу в сезоне, а перед самым перерывом «Сенаторз» благодаря голу Ридли Грейга. В обоих случаях с пропущенными голами Овечкин присутствовал на площадке, а шайба Дженсена, например, случилась как раз после броска из-под лидера «Кэпиталз».
В дальнейшем уже хозяева площадки действовали с позиции силы, в третьем периоде они откровенно доминировали над «Вашингтоном», которому толком не удавалось даже выйти из своей зоны. Уже в дебюте заключительной 30-минутки Дэвид Перрон вывел «сенаторов» вперед. В концовке встречи Алексей Протас классным броском из зоны слота на мгновение восстановил статус-кво, но в одной из следующих атак «Оттавы» «Кэпс» снова пропустили: Фабиан Зеттерлунд, Тома Шабо и Тим Штюцле красивой комбинацией сделали из обороны гостей посмешище.
3:4 — «Вашингтон» после качественного матча с «Рейнджерс» в Оттаве бодро сыграл лишь в первой части встречи, но провалил ее решающий отрезок. Для подопечных Карбери это поражение стало уже пятым в последних семи матчах. Александр Овечкин четыре раза бросил в створ ворот (еще два выстрела россиянина были блокированы) и применил четыре силовых приема, но остался без набранных очков. Лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ идет на трехматчевой серии без голов. Россиянин третий раз подряд не смог забить «Оттаве» в очной встрече 1 января.
После двухдневной паузы «Вашингтон» проведет домашнюю серию из трех игр. «Кэпиталз» на своей арене примут «Чикаго Блэкхокс», «Анахайм Дакс» и «Даллас Старз». С «Чикаго» «столичные» в текущем розыгрыше чемпионата еще не встречались, а «Анахайму» и «Далласу» они в этой «регулярке» по одному разу проиграли.
Автор: Андрей Сенченко
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(00:00-29:17)
Логан Томпсон
(29:23-57:51)
04:21
Александр Овечкин
08:13
Том Уилсон
(Джастин Сурдиф)
09:16
Артем Зуб
09:16
Артем Зуб
09:16
Дилан Строум
14:25
Дрейк Батерсон
14:25
Джастин Сурдиф
17:53
Ник Дженсен
18:59
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
23:13
Ник Казинс
27:42
Ник Дженсен
(Шейн Пинто, Джейк Сандерсон)
28:21
Коннор Макмайкл
29:23
Дэвид Перрон
35:41
Ник Казинс
35:41
Тревор ван Римсдайк
39:31
Ридли Грейг
(Майкл Амадио, Шейн Пинто)
42:47
Дэвид Перрон
(Ник Казинс, Стефен Холлидэй)
43:39
Мэтт Рой
51:21
Энтони Бовилье
55:53
Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
57:38
Фабиан Зеттерлунд
(Тома Шабо, Тим Штюцле)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит