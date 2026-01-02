Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ

При этом интересно, что до сегодняшнего дня Овечкин дважды встречался с «Оттавой» в играх, прошедших 1 января, но в обоих случаях не смог отметиться голом. «Вашингтон» в тех встречах добыл по победе (6:3 — 1 января 2008 года, 2:1 — 1 января 2017 года), а Овечкин записал на свой счет суммарно две передачи. Если же говорить о всех матчах «Кэпиталз» с участием Александра Михайловича, прошедших 1 января (по североамериканскому времени), в семи таких играх россиянин набрал суммарно десять очков и забросил всего три шайбы, а «Кэпс» добыли пять побед. Сегодняшний же матч «Вашингтона» в столице Канады стал для подопечных Карбери последним в рамках мини-марафона из четырех игр за пять неполных суток.