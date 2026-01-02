Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Монреаль
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2

Три очка Сергачева помогли «Юте» разгромить «Айлендерс»

Три очка Сергачева помогли «Юте» обыграть «Айлендерс», у Шабанова две передачи.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Юты Маммот» крупно обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 7:2 (0:0, 3:1, 4:1). В составе «Юты» хет-трик оформил Дилан Гюнтер (21-я, 31-я и 54-я минуты), еще по шайбе забросили Ник Шмальц (37), российский защитник Михаил Сергачев (43), Клейтон Келлер (46) и Ник Шмальц (57). У хозяев площадки отличились Калум Ритчи (23) и Мэттью Шефер (52).

Михаил Сергачев также записал на свой счет две голевые передачи. Россиянин был признан третьей звездой встречи.

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов отметился двумя результативными передачами и продлил личную результативную серию до трех матчей. Форвард «островитян» Максим Цыплаков нанес один бросок в створ ворот и применил три силовых приема. Нападающий «Юты» Даниил Бут заблокировал один бросок.

Айлендерс
2:7
0:0, 1:3, 1:4
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Андре Туриньи
Вратари
Давид Риттих
(00:00-25:14)
Карел Веймелка
Давид Риттих
(25:34-45:41)
Маркус Хегберг
(45:41-49:51)
Маркус Хегберг
(c 50:41)
1-й период
09:17
Джек Макбэйн
13:50
Адам Пелек
2-й период
20:36
Дилан Гюнтер
(Барретт Хэйтон, Михаил Сергачев)
22:35
Калум Ритчи
(Максим Шабанов, Маршалл Уоррен)
25:34
Клэйтон Келлер
30:20
Дилан Гюнтер
(Лоусон Крауз, Барретт Хэйтон)
32:39
Мэттью Шефер
36:19
Ник Шмальц
37:26
Александр Керфут
37:26
Александр Керфут
3-й период
41:17
Андерс Ли
42:52
Михаил Сергачев
(Дилан Гюнтер, Клэйтон Келлер)
45:02
Командный штраф
45:41
Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
50:41
Иэн Коул
51:48
Мэттью Шефер
(Джонатан Друэн, Максим Шабанов)
53:54
Дилан Гюнтер
(Лоусон Крауз, Шон Дурзи)
56:55
Ник Шмальц
(Йон Петерка, Клэйтон Келлер)
57:23
Максим Цыплаков
Статистика
Айлендерс
Юта
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит