Три очка Сергачева помогли «Юте» разгромить «Айлендерс»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Юты Маммот» крупно обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 7:2 (0:0, 3:1, 4:1). В составе «Юты» хет-трик оформил Дилан Гюнтер (21-я, 31-я и 54-я минуты), еще по шайбе забросили Ник Шмальц (37), российский защитник Михаил Сергачев (43), Клейтон Келлер (46) и Ник Шмальц (57). У хозяев площадки отличились Калум Ритчи (23) и Мэттью Шефер (52).
Михаил Сергачев также записал на свой счет две голевые передачи. Россиянин был признан третьей звездой встречи.
Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов отметился двумя результативными передачами и продлил личную результативную серию до трех матчей. Форвард «островитян» Максим Цыплаков нанес один бросок в створ ворот и применил три силовых приема. Нападающий «Юты» Даниил Бут заблокировал один бросок.
Патрик Руа
Андре Туриньи
Давид Риттих
(00:00-25:14)
Карел Веймелка
Давид Риттих
(25:34-45:41)
Маркус Хегберг
(45:41-49:51)
Маркус Хегберг
(c 50:41)
09:17
Джек Макбэйн
13:50
Адам Пелек
20:36
Дилан Гюнтер
(Барретт Хэйтон, Михаил Сергачев)
22:35
Калум Ритчи
(Максим Шабанов, Маршалл Уоррен)
25:34
Клэйтон Келлер
30:20
Дилан Гюнтер
(Лоусон Крауз, Барретт Хэйтон)
32:39
Мэттью Шефер
36:19
Ник Шмальц
37:26
Александр Керфут
37:26
Александр Керфут
41:17
Андерс Ли
42:52
Михаил Сергачев
(Дилан Гюнтер, Клэйтон Келлер)
45:02
Командный штраф
45:41
Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
50:41
Иэн Коул
51:48
Мэттью Шефер
(Джонатан Друэн, Максим Шабанов)
53:54
Дилан Гюнтер
(Лоусон Крауз, Шон Дурзи)
56:55
Ник Шмальц
(Йон Петерка, Клэйтон Келлер)
57:23
Максим Цыплаков
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит