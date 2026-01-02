«Монреаль» обыграл «Каролину» Свечникова, Демидов сделал две передачи

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» обыграли «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 7:5 (2:3, 3:1, 2:1). В составе «Монреаля» шайбы забросили Ник Сузуки (4-я минута), Оливер Капанен (5), Сэмми Бле (26), Коул Кофилд (37), Джош Андерсон (37), Юрай Слафковски (52) и Лэйн Хатсон (58). У «Каролины» отличились Николай Элерс (11), Себастьян Ахо (13), российский нападающий Андрей Свечников (15), российский защитник Александр Никишин (21) и Николай Элерс (57).
Андрей Свечников также записал на свой счет две голевые передачи и был признан третьей звездой матча. Александр Никишин отметился одним результативным пасом.
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отличился двумя ассистами.
«Канадиенс» одержали третью победу в последних четырех матчах чемпионата НХЛ и обыграли «Каролину» на выезде впервые с 7 апреля 2016 года. «Харрикейнз» потерпели второе поражение подряд.
