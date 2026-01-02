Ричмонд
«Монреаль» обыграл «Каролину» Свечникова, Демидов сделал две передачи

«Монреаль» обыграл «Каролину» в матче НХЛ, Демидов сделал две передачи.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» обыграли «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 7:5 (2:3, 3:1, 2:1). В составе «Монреаля» шайбы забросили Ник Сузуки (4-я минута), Оливер Капанен (5), Сэмми Бле (26), Коул Кофилд (37), Джош Андерсон (37), Юрай Слафковски (52) и Лэйн Хатсон (58). У «Каролины» отличились Николай Элерс (11), Себастьян Ахо (13), российский нападающий Андрей Свечников (15), российский защитник Александр Никишин (21) и Николай Элерс (57).

Андрей Свечников также записал на свой счет две голевые передачи и был признан третьей звездой матча. Александр Никишин отметился одним результативным пасом.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отличился двумя ассистами.

«Канадиенс» одержали третью победу в последних четырех матчах чемпионата НХЛ и обыграли «Каролину» на выезде впервые с 7 апреля 2016 года. «Харрикейнз» потерпели второе поражение подряд.

Каролина
5:7
3:2, 1:3, 1:2
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
2.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Вратари
Брэндон Бусси
(00:00-56:04)
Якуб Добеш
Брэндон Бусси
(56:58-57:33)
Брэндон Бусси
(58:00-59:06)
Брэндон Бусси
(c 59:25)
1-й период
03:10
Ник Сузуки
(Александр Тексье, Сэм Блэй)
04:06
Оливер Капанен
(Иван Демидов, Юрай Слафковски)
09:58
Александр Тексье
10:47
Николай Элерс
(Себастьян Ахо, Александр Никишин)
12:19
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, Йоэль Нюстрём)
14:51
Андрей Свечников
(Николай Элерс, Себастьян Ахо)
2-й период
20:45
Лэйн Хатсон
20:54
Александр Никишин
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
21:47
Арбер Джекай
25:01
Сэм Блэй
(Лэйн Хатсон, Брендан Галлахер)
30:12
Себастьян Ахо
36:23
Коул Кофилд
(Александр Тексье)
36:46
Джош Андерсон
3-й период
51:20
Юрай Слафковски
(Иван Демидов, Джейден Штрабл)
56:58
Себастьян Ахо
(К`Андре Миллер, Николай Элерс)
58:00
Лэйн Хатсон
Статистика
Каролина
Монреаль
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит