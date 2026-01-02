Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Монреаль
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2

«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря голу и двум передачам Кучерова

«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» в НХЛ благодаря голу и двум передачам Кучерова.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). В составе «Тампы» шайбы забросили Брейден Пойнт (4-я и 39-я минуты), Энтони Сирелли (57), Гейдж Гонсалвес (59) и российский нападающий Никита Кучеров (60). У «Кингз» отличились Джефф Мэлотт (5), российский нападающий Андрей Кузьменко (7) и Кевин Фиала (42).

Никита Кучеров также отметился двумя голевыми передачами. Андрей Кузьменко записал на свой счет результативный пас. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе.

«Тампа» одержала шестую победу подряд. «Лос-Анджелес» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах чемпионата НХЛ.

Лос-Анджелес
3:5
2:1, 0:1, 1:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
2.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18001 зритель
Главные тренеры
Джим Хиллер
Джон Купер
Вратари
Дарси Кемпер
(00:00-59:01)
Йонас Йоханссон
Дарси Кемпер
(c 59:15)
1-й период
02:52
Анже Копитар
03:34
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
04:43
Джефф Малотт
(Кори Перри)
05:43
Максвелл Крозье
06:14
Андрей Кузьменко
(Кори Перри, Кевин Фиала)
2-й период
34:12
Деклан Карлайл
38:07
Брэйден Пойнт
(Янис Мозер, Даррен Раддиш)
3-й период
40:58
Даррен Раддиш
41:37
Кевин Фиала
(Кори Перри, Андрей Кузьменко)
45:33
Дрю Даути
56:41
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
58:19
Гейдж Гонсалвес
(Джейк Гюнцель, Энтони Чирелли)
59:15
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Брэндон Хагель)
Овертайм
60:00
Кори Перри
60:00
Янни Гурд
Статистика
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй
Штрафное время
9
11
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше