«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря голу и двум передачам Кучерова

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). В составе «Тампы» шайбы забросили Брейден Пойнт (4-я и 39-я минуты), Энтони Сирелли (57), Гейдж Гонсалвес (59) и российский нападающий Никита Кучеров (60). У «Кингз» отличились Джефф Мэлотт (5), российский нападающий Андрей Кузьменко (7) и Кевин Фиала (42).
Никита Кучеров также отметился двумя голевыми передачами. Андрей Кузьменко записал на свой счет результативный пас. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе.
«Тампа» одержала шестую победу подряд. «Лос-Анджелес» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах чемпионата НХЛ.
Джим Хиллер
Джон Купер
Дарси Кемпер
(00:00-59:01)
Йонас Йоханссон
Дарси Кемпер
(c 59:15)
02:52
Анже Копитар
03:34
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
04:43
Джефф Малотт
(Кори Перри)
05:43
Максвелл Крозье
06:14
Андрей Кузьменко
(Кори Перри, Кевин Фиала)
34:12
Деклан Карлайл
38:07
Брэйден Пойнт
(Янис Мозер, Даррен Раддиш)
40:58
Даррен Раддиш
41:37
Кевин Фиала
(Кори Перри, Андрей Кузьменко)
45:33
Дрю Даути
56:41
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
58:19
Гейдж Гонсалвес
(Джейк Гюнцель, Энтони Чирелли)
59:15
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Брэндон Хагель)
60:00
Кори Перри
60:00
Янни Гурд
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит