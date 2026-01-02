«Питтсбург» одержал победу в дебютном матче Чинахова после обмена

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе «Пингвинз» шайбы в основное время матча забросили Сидни Кросби (5-я и 6-я минуты) и Блейк Лизотт (56). Автором победного гола в овертайме стал Крис Летанг (61), который провел свой 1200-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ. У «Детройта» отличились Джеймс ван Римсдайк (18), Эндрю Копп (22) и Алекс Дебринкэт (58).