«Питтсбург» одержал победу в дебютном матче Чинахова после обмена

«Питтсбург» обыграл «Детройт» в дебютном матче Чинахова после обмена в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе «Пингвинз» шайбы в основное время матча забросили Сидни Кросби (5-я и 6-я минуты) и Блейк Лизотт (56). Автором победного гола в овертайме стал Крис Летанг (61), который провел свой 1200-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ. У «Детройта» отличились Джеймс ван Римсдайк (18), Эндрю Копп (22) и Алекс Дебринкэт (58).

Российский форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов провел первый матч за «пингвинов» после обмена из «Коламбус Блю Джекетс», отыграл десять минут, нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок, применил три силовых приема и очков не набрал.

В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» благодаря хет-трику Остона Мэттьюса обыграл «Виннипег Джетс» (6:5).

Питтсбург
4:3
2:1, 0:1, 1:1
ОТ
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
2.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15540 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Тодд Маклеллан
Вратари
Артур Шилов
(00:00-60:58)
Кэм Тэлбот
(00:00-12:35)
Кэм Тэлбот
(12:47-60:58)
1-й период
00:20
Сидни Кросби
03:44
Нэйт Даниэльсон
04:08
Сидни Кросби
(Энтони Манта, Эрик Карлссон)
05:46
Сидни Кросби
09:43
Бретт Кулак
12:47
Паркер Уотерспун
16:19
Томас Новак
16:19
Томас Новак
17:46
Джеймс ван Римсдайк
(Симон Эдвинссон, Марко Каспер)
2-й период
21:01
Эндрю Копп
(Бен Чиаро, Патрик Кейн)
30:09
Брайан Раст
31:42
Лукас Раймонд
3-й период
44:01
Лукас Раймонд
47:08
Блэйк Лизотт
55:51
Блэйк Лизотт
(Эрик Карлссон, Паркер Уотерспун)
56:14
Командный штраф
57:02
Алекс Дебринкэт
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
Овертайм
60:58
Крис Летанг
(Сидни Кросби, Брайан Раст)
Статистика
Питтсбург
Детройт
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
3
8
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит