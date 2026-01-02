«Питтсбург» одержал победу в дебютном матче Чинахова после обмена

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе «Пингвинз» шайбы в основное время матча забросили Сидни Кросби (5-я и 6-я минуты) и Блейк Лизотт (56). Автором победного гола в овертайме стал Крис Летанг (61), который провел свой 1200-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ. У «Детройта» отличились Джеймс ван Римсдайк (18), Эндрю Копп (22) и Алекс Дебринкэт (58).
Российский форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов провел первый матч за «пингвинов» после обмена из «Коламбус Блю Джекетс», отыграл десять минут, нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок, применил три силовых приема и очков не набрал.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» благодаря хет-трику Остона Мэттьюса обыграл «Виннипег Джетс» (6:5).
Дэн Мьюз
Тодд Маклеллан
Артур Шилов
(00:00-60:58)
Кэм Тэлбот
(00:00-12:35)
Кэм Тэлбот
(12:47-60:58)
00:20
Сидни Кросби
03:44
Нэйт Даниэльсон
04:08
Сидни Кросби
(Энтони Манта, Эрик Карлссон)
05:46
Сидни Кросби
09:43
Бретт Кулак
12:47
Паркер Уотерспун
16:19
Томас Новак
16:19
Томас Новак
17:46
Джеймс ван Римсдайк
(Симон Эдвинссон, Марко Каспер)
21:01
Эндрю Копп
(Бен Чиаро, Патрик Кейн)
30:09
Брайан Раст
31:42
Лукас Раймонд
44:01
Лукас Раймонд
47:08
Блэйк Лизотт
55:51
Блэйк Лизотт
(Эрик Карлссон, Паркер Уотерспун)
56:14
Командный штраф
57:02
Алекс Дебринкэт
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
60:58
Крис Летанг
(Сидни Кросби, Брайан Раст)
