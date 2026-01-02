Ричмонд
Малкин возобновил тренировки с командой

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин возобновил тренировки с командой.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Восстанавливающийся от травмы российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин возобновил тренировки с командой, сообщила журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в соцсети Х.

«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Россиянин пропустил 13 матчей регулярного чемпионата.

В пятницу Малкин, который возобновил тренировки на льду 17 декабря, впервые вышел на раскатку с остальной командой. Отмечается, что форвард надел белую форму, предусматривающую бесконтактные тренировки.

Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за «Питтсбург» 26 матчей и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Контракт Малкина истекает в конце текущего сезона.

