17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.60
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.59
П2
6.07
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.25
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.15
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23:30
Эдмонтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
04.01
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
04.01
Сент-Луис
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2

Дорофеев обошел Овечкина в гонке снайперов сезона НХЛ среди россиян

В ночь на 3 января (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «блюзменов» со счетом 4:3.

Источник: Getty Images

Нападающий «рыцарей» Павел Дорофеев отметился голом. Для него это 16-й гол в нынешней регулярке. В гонке снайперов сезона в НХЛ среди россиян он вышел на треьте место, обойдя капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Лидирует с 23 шайбами нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на втором месте с 19 голами форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

