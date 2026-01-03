Дорофеев обошел Овечкина в гонке снайперов сезона НХЛ среди россиян

Нападающий «рыцарей» Павел Дорофеев отметился голом. Для него это 16-й гол в нынешней регулярке. В гонке снайперов сезона в НХЛ среди россиян он вышел на треьте место, обойдя капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Лидирует с 23 шайбами нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на втором месте с 19 голами форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
