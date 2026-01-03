Панарин отгрузил дубль Бобровскому. «Рейнджерс» разгромили «Флориду» в «Зимней классике»

Нынешний сезон, пришедшийся на год столетия клуба, «Рейнджерс» проводят не слишком удачно. Команда, в составе которой есть суперзвезды, играет очень нестабильно и вполне может не попасть в плей-офф. Но матчи на открытом воздухе — это совершенно особая история, которая для ньюйоркцев остается невероятно успешной.
В очередном матче «Зимней классики» «синерубашечники» приехали в гости к «Флориде» на стадион LoanDepot Park, где собралась внушительная, 36-тысячная аудитория. Обозреватели шутили, что пляж находится всего в трех километрах, что будет отвлекать игроков, но матч получился боевым, а никаких особых происшествий в плане погоды и качества льда не случилось.
А случился настоящий прорыв, которого поклонники «Рейнджерс» давно ждали, и одним из его полноценных соавторов стал Артемий Панарин. Российский форвард ньюйоркцев вместе со шведом Микой Зибанежадом был главным творцом победы, которая прервала серию из трех поражений.
Первую половину стартового периода команды потратили на разведку и адаптацию к непривычным условиям, но затем дело пошло. Лафренье и Панарин вывели на бросок Зибанежада, который открыл счет в большинстве, а чуть позже отличился сам Хлебушек. Ему удался хитрый дальний бросок.
На старте второго периода Зибанежад оформил дубль, а почти трехкратное преимущество «Флориды» по броскам легко нейтрализовал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Гол Сэма Райнхарта на старте третьей двадцатиминутки лишь раззадорил гостей, у которых снова отличился Панарин, реализовавший очередное численное преимущество.
Все, что оставалось «Флориде», это организовать финальный штурм, который завершился хет-триком Зибанежада в пустые ворота и впечатляющими цифрами в итоговом протоколе — 5:1 в пользу «Рейнджерс». Ньюйоркцы за всю свою историю матчей на открытом воздухе не потерпели ни одного поражения — шесть побед в шести встречах.
«На таком матче команда должна строить весь сезон. Эта игра должна укрепить уверенность команды в дальнейшем развитии. Зибанежад — ключевой игрок, у Панарина в активе три очка, Лафренье сыграл один из лучших матчей в сезоне. Этим парням наконец-то удалось показать все, на что они способны. Да, бросков было мало, но были качественные моменты, которыми “рейнджеры” пользовались», — отметила обозреватель New York Post Молли Уокер.
После этой победы у «Рейнджерс» есть двухдневная передышка, после чего Панарин и компания дома примут «Юту» и «Баффало» — в борьбе за кубковую путевку это будут важнейшие игры.
Максим Замятин