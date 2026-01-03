Панарин отгрузил дубль Бобровскому. «Рейнджерс» разгромили «Флориду» в «Зимней классике»

«На таком матче команда должна строить весь сезон. Эта игра должна укрепить уверенность команды в дальнейшем развитии. Зибанежад — ключевой игрок, у Панарина в активе три очка, Лафренье сыграл один из лучших матчей в сезоне. Этим парням наконец-то удалось показать все, на что они способны. Да, бросков было мало, но были качественные моменты, которыми “рейнджеры” пользовались», — отметила обозреватель New York Post Молли Уокер.