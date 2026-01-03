Русский вечер в Калифорнии. Капризов, Юров и Тренин принесли победу «Миннесоте»

«Россиянам сейчас надо играть результативно. В первую очередь Капризову. Мы бы хотели увидеть Кирилла на Олимпиаде, но по известным причинам у Кирилла будет три недели в феврале, чтобы отдохнуть. Возможно, он даже поедет домой на это время и вернется отдохнувшим, готовым на сто процентов. Да, Капризов не будет бороться за олимпийское золото в Италии. Но для “Миннесоты” это может оказаться лучшим вариантом. Особенно если учесть, как устанут лидеры “Колорадо”, “Эдмонтона”, “Вегаса” и “Далласа” в таком жутком расписании», — отметил обозреватель блога Hockey Wilderness Тони Эбботт.