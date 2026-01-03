Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
Все коэффициенты
П1
34.00
X
14.25
П2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.10
П2
113.00
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.40
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
23:30
Эдмонтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
04.01
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.97
X
4.60
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
04.01
Сент-Луис
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.30
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
04.01
Айлендерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.01
Вашингтон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
5.14
Хоккей. НХЛ
04.01
Калгари
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
04.01
Каролина
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
04.01
Оттава
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
04.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
04.01
Ванкувер
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2

Русский вечер в Калифорнии. Капризов, Юров и Тренин принесли победу «Миннесоте»

В гостевой игре против «Анахайма» (5:2) остался без очков только Владимир Тарасенко.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

Пока в самом хоккейном штате США проходит молодежный чемпионат мира, «Миннесота» вынуждена играть на выезде. Гостевой матч в Анахайме стал для «Уайлд» уже четвертым подряд и вторым в калифорнийском турне, которое началось с крайне обидного поражения от «Сан-Хосе» (3:4 Б).

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 13, 3.01.2026, 6:30
Анахайм
2
Миннесота
5

C «Дакс» у «Миннесоты» получилась намного более успешная игра, а главными героями стали российские легионеры и примкнувший к ним Куинн Хьюз. Новая звезда «Уайлд» уже вызвала к себе повышенное внимание, но против «Уток» талант Хьюза засверкал новыми гранями: Хьюз оформил ассистентский покер, установив рекорд клуба по количеству голевых передач за одну игру.

Что же касается россиян, то они вели за собой всю команду. Первым, как и положено лидеру, отличился Кирилл Капризов, реализовавший численное преимущество на старте первого периода. На то, чтобы наказать Алекса Киллорна за удаление, новокузнечанину потребовалось всего 10 секунд.

В начале второго периода калифорнийцы дважды оставались в меньшинстве после удалений одного из лучших новичков сезона Беккета Сенекке, но забить в эти минуты «Миннесота» не смогла. А чуть позже Данила Юров забросил свою пятую шайбу в сезоне, оказавшись в нужное время на пятачке — шайба отлетела от конька россиянина прямо в ворота соперника.

Спустя пять минут упомянутый Сенекке, с которым борется новобранец «Монреаля» Иван Демидов за возможное обладание «Колдер Трофи», один гол отквитал, но ровно через минуту Яков Тренин восстановил преимущество «Уайлд» в две шайбы.

Все попытки «Дакс» взвинтить темп ни к чему не привели. Третий период остался за «дикарями», у которых на старте двадцатиминутки снова отличился Юров, оформивший голевой дубль. Что касается Хьюза, то во второй шайбе Юрова он поучаствовал очередным результативным пасом и помог «Миннесоте» одержать 20-ю победу над «утками» в 21 последнем матче.

Россияне из «Миннесоты» в этом матче набрали 5 (4+1) очков, и единственным нашим легионером «Уайлд», который остался без результативных баллов, был Владимир Тарасенко (3 броска в створ).

«Россиянам сейчас надо играть результативно. В первую очередь Капризову. Мы бы хотели увидеть Кирилла на Олимпиаде, но по известным причинам у Кирилла будет три недели в феврале, чтобы отдохнуть. Возможно, он даже поедет домой на это время и вернется отдохнувшим, готовым на сто процентов. Да, Капризов не будет бороться за олимпийское золото в Италии. Но для “Миннесоты” это может оказаться лучшим вариантом. Особенно если учесть, как устанут лидеры “Колорадо”, “Эдмонтона”, “Вегаса” и “Далласа” в таком жутком расписании», — отметил обозреватель блога Hockey Wilderness Тони Эбботт.

Следующие три матча «дикари» снова проведут на выезде. Дважды им предстоят игры против «Лос-Анджелеса», а завершит затяжной выезд матч в Сиэтле против «Кракена».

Максим Замятин

