Русский вечер в Калифорнии. Капризов, Юров и Тренин принесли победу «Миннесоте»

Пока в самом хоккейном штате США проходит молодежный чемпионат мира, «Миннесота» вынуждена играть на выезде. Гостевой матч в Анахайме стал для «Уайлд» уже четвертым подряд и вторым в калифорнийском турне, которое началось с крайне обидного поражения от «Сан-Хосе» (3:4 Б).
C «Дакс» у «Миннесоты» получилась намного более успешная игра, а главными героями стали российские легионеры и примкнувший к ним Куинн Хьюз. Новая звезда «Уайлд» уже вызвала к себе повышенное внимание, но против «Уток» талант Хьюза засверкал новыми гранями: Хьюз оформил ассистентский покер, установив рекорд клуба по количеству голевых передач за одну игру.
Что же касается россиян, то они вели за собой всю команду. Первым, как и положено лидеру, отличился Кирилл Капризов, реализовавший численное преимущество на старте первого периода. На то, чтобы наказать Алекса Киллорна за удаление, новокузнечанину потребовалось всего 10 секунд.
В начале второго периода калифорнийцы дважды оставались в меньшинстве после удалений одного из лучших новичков сезона Беккета Сенекке, но забить в эти минуты «Миннесота» не смогла. А чуть позже Данила Юров забросил свою пятую шайбу в сезоне, оказавшись в нужное время на пятачке — шайба отлетела от конька россиянина прямо в ворота соперника.
Спустя пять минут упомянутый Сенекке, с которым борется новобранец «Монреаля» Иван Демидов за возможное обладание «Колдер Трофи», один гол отквитал, но ровно через минуту Яков Тренин восстановил преимущество «Уайлд» в две шайбы.
Все попытки «Дакс» взвинтить темп ни к чему не привели. Третий период остался за «дикарями», у которых на старте двадцатиминутки снова отличился Юров, оформивший голевой дубль. Что касается Хьюза, то во второй шайбе Юрова он поучаствовал очередным результативным пасом и помог «Миннесоте» одержать 20-ю победу над «утками» в 21 последнем матче.
Россияне из «Миннесоты» в этом матче набрали 5 (4+1) очков, и единственным нашим легионером «Уайлд», который остался без результативных баллов, был Владимир Тарасенко (3 броска в створ).
«Россиянам сейчас надо играть результативно. В первую очередь Капризову. Мы бы хотели увидеть Кирилла на Олимпиаде, но по известным причинам у Кирилла будет три недели в феврале, чтобы отдохнуть. Возможно, он даже поедет домой на это время и вернется отдохнувшим, готовым на сто процентов. Да, Капризов не будет бороться за олимпийское золото в Италии. Но для “Миннесоты” это может оказаться лучшим вариантом. Особенно если учесть, как устанут лидеры “Колорадо”, “Эдмонтона”, “Вегаса” и “Далласа” в таком жутком расписании», — отметил обозреватель блога Hockey Wilderness Тони Эбботт.
Следующие три матча «дикари» снова проведут на выезде. Дважды им предстоят игры против «Лос-Анджелеса», а завершит затяжной выезд матч в Сиэтле против «Кракена».
Максим Замятин