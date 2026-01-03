Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ в матче «Зимней классики»

«Зимняя классика» — ежегодный матч НХЛ, который проходит в начале года на открытом воздухе, где хоккеисты играют в специальной ретро-форме.
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Пантерз» со счетом 1:5. Встреча прошла в рамках «Зимней классики». Для Бобровского этот матч стал вторым на открытом воздухе спустя 14 лет (первый — в 2012 году).
Предыдущий рекорд среди вратарей составлял семь лет и принадлежал канадским голкиперам Марку-Андре Флери и Кэри Прайсу. Среди всех игроков канадский хоккеист Джордан Стаал и россиянин Андрей Марков делят рекорд по самой продолжительной паузе между матчами под открытым небом — 12 лет.
Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Стэнли вместе с «Флорида Пантерз». Дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).
«Флорида Пантерз» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 40 игр. Следующий матч команда сыграет 5 января против «Колорадо Эвеланш».
Пол Морис
Майк Салливан
Сергей Бобровский
(00:00-56:38)
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
(c 58:32)
02:40
Тэйлор Рэддиш
11:04
Винс Трочек
14:29
Джек Студника
15:09
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Алексис Лафренье)
16:13
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
18:52
Аарон Экблад
20:58
Мика Зибанежад
(Алексис Лафренье, Винс Трочек)
22:25
Владислав Гавриков
41:39
Джонни Бродзински
42:20
Сэм Райнхарт
(Сэм Беннетт, Аарон Экблад)
48:09
Мэттью Робертсон
51:21
Увис Балинскис
52:25
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
56:38
Карсон Соуси
58:32
Мика Зибанежад
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит