Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
1
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
67.00
X
5.30
П2
1.28
Хоккей. НХЛ
04.01
Айлендерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.01
Вашингтон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.82
Хоккей. НХЛ
04.01
Калгари
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
04.01
Каролина
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
04.01
Оттава
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
04.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
04.01
Ванкувер
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Амур
2
П1
X
П2

Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ в матче «Зимней классики»

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по длительности перерыва между первым и вторым матчами лиги на открытом воздухе.

Источник: Getty Images

«Зимняя классика» — ежегодный матч НХЛ, который проходит в начале года на открытом воздухе, где хоккеисты играют в специальной ретро-форме.

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Пантерз» со счетом 1:5. Встреча прошла в рамках «Зимней классики». Для Бобровского этот матч стал вторым на открытом воздухе спустя 14 лет (первый — в 2012 году).

Предыдущий рекорд среди вратарей составлял семь лет и принадлежал канадским голкиперам Марку-Андре Флери и Кэри Прайсу. Среди всех игроков канадский хоккеист Джордан Стаал и россиянин Андрей Марков делят рекорд по самой продолжительной паузе между матчами под открытым небом — 12 лет.

Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Стэнли вместе с «Флорида Пантерз». Дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).

«Флорида Пантерз» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 40 игр. Следующий матч команда сыграет 5 января против «Колорадо Эвеланш».

Флорида
1:5
0:2, 0:1, 1:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
3.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
LoanDepot park, 36153 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Майк Салливан
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-56:38)
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
(c 58:32)
1-й период
02:40
Тэйлор Рэддиш
11:04
Винс Трочек
14:29
Джек Студника
15:09
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Алексис Лафренье)
16:13
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
18:52
Аарон Экблад
2-й период
20:58
Мика Зибанежад
(Алексис Лафренье, Винс Трочек)
22:25
Владислав Гавриков
3-й период
41:39
Джонни Бродзински
42:20
Сэм Райнхарт
(Сэм Беннетт, Аарон Экблад)
48:09
Мэттью Робертсон
51:21
Увис Балинскис
52:25
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
56:38
Карсон Соуси
58:32
Мика Зибанежад
Статистика
Флорида
Рейнджерс
Штрафное время
6
12
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит