Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ в матче «Зимней классики»

Предыдущий рекорд среди вратарей составлял семь лет и принадлежал канадским голкиперам Марку-Андре Флери и Кэри Прайсу. Среди всех игроков канадский хоккеист Джордан Стаал и россиянин Андрей Марков делят рекорд по самой продолжительной паузе между матчами под открытым небом — 12 лет.