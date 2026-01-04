Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.33
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.49
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.01
П2
1.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Васильев о спортсмене 2025 года в России: «Овечкин на 1-м месте, он установил рекорд в мирового значения. Мирра Андреева — на 2-м, она произвела фурор»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года, а на второе место поставил 9-ю ракетку мира Мирру Андрееву.

Источник: Спортс"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года, а на второе место поставил 9-ю ракетку мира Мирру Андрееву.

"На первом месте вне всякого сомнения Александр Овечкин, который установил рекорд в НХЛ. Это достижение мирового значения. Это первое место.

На втором месте — Мирра Андреева, это новое открытие в мировом теннисе. И в России, конечно, она произвела фурор в этом году.

На третьем могут быть несколько: и наши пловцы, и гимнасты. Кто‑то из них. Не могу кого‑то отдельно выделить, но и те, и те достойны", — сказал Васильев.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше