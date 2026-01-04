Гол Воронкова и передача Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Баффало»

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). У «Блю Джекетс» шайбы забросили Дентон Матейчук (4-я минута), Брендан Гонс (15), Дмитрий Воронков (18), Мэтью Оливер (29) и Коул Силлинджер (52). В составе «Баффало» отличился Джош Доун (12).
Воронков забросил свою 14-ю шайбу и набрал свое 26-е очко в 40 матчах текущего сезона. Голевую передачу на россиянина отдал его соотечественник Иван Проворов, на его счету стало 15 очков (5 голов + 10 передач) в 40 матчах. Их одноклубник Кирилл Марченко не отметился результативными действиями.
«Коламбус» (42 очка) занимает последнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Баффало» (46) располагается на четвертой строчке Атлантического дивизиона. Команда прервала победную серию, которая насчитывала 10 матчей.
«Коламбус» 4 января примет «Питтсбург Пингвинз», «Баффало» 6 января дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс».
В другом матче «Нью-Джерси Девилз» дома со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) обыграл «Юту Маммот».
Дин Эвасон
Линди Рафф
Джет Гривз
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-50:54)
Укко-Пекка Луукконен
(c 51:46)
03:00
Дентон Матейчук
(Зак Веренски, Бун Дженнер)
04:15
Дэймон Северсон
09:08
Матье Оливье
09:08
Джош Норрис
11:26
Джош Доан
(Джош Норрис, Оуэн Пауэр)
11:52
Джейкоб Брайсон
13:41
Кент Джонсон
14:04
Брендан Гонс
17:12
Дмитрий Воронков
(Иван Проворов, Дэймон Северсон)
18:01
Матье Оливье
28:04
Матье Оливье
(Дэймон Северсон, Зак Эштон-Риз)
39:40
Данте Фаббро
50:36
Иван Проворов
50:36
Зак Бенсон
51:46
Коул Силлинджер
(Дентон Матейчук, Зак Веренски)
54:33
Иван Проворов
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит