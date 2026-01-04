Гол Воронкова и передача Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Баффало»

Воронков забросил свою 14-ю шайбу и набрал свое 26-е очко в 40 матчах текущего сезона. Голевую передачу на россиянина отдал его соотечественник Иван Проворов, на его счету стало 15 очков (5 голов + 10 передач) в 40 матчах. Их одноклубник Кирилл Марченко не отметился результативными действиями.