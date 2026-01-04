«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон», у Мичкова голевая передача

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). В составе «Флайерз» шайбы забросили Денвер Барки (9-я минута), Трэвис Санхайм (11), Бобби Бринк (15), Ник Силер (50) и Оуэн Типпетт (59). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (17) и Эван Бушар (30).
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей. Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска.
«Филадельфия» одержала третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. «Эдмонтон» потерпел третье поражение в последних четырех играх.
Крис Ноблок
Рик Токкет
Кэлвин Пикар
(00:00-19:59)
Даниэл Владарж
(00:00-37:17)
Кэлвин Пикар
(20:00-56:00)
Даниэл Владарж
(37:25-50:14)
Кэлвин Пикар
(c 58:50)
Даниэл Владарж
(c 50:20)
07:16
Денвер Барки
(Шон Кутюрье, Оуэн Типпетт)
10:31
Трэвис Санхейм
14:38
Бобби Бринк
(Кэмерон Йорк, Матвей Мичков)
15:40
Дарнелл Нерс
15:40
Гарнет Хэтэуэй
16:08
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм)
28:47
Матвей Мичков
29:54
Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
31:42
Родриго Аболс
37:25
Алек Регула
49:09
Ник Силер
(Родриго Аболс)
50:20
Маттиас Экхольм
58:50
Оуэн Типпетт
(Шон Кутюрье, Ник Силер)
60:00
Гарнет Хэтэуэй
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит