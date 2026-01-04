Пять очков Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сан-Хосе, завершилась победой гостей со счетом 7:3 (3:1, 4:1, 0:1). В составе «Тампы» хет-трик оформил Даррен Рэдиш (5-я, 23-я и 37-я минуты), также шайбы забросили Брейден Пойнт (3), Брэндон Хагел (7), Доминик Джеймс (24) и российский нападающий Никита Кучеров (35), признанный первой звездой матча. У «Шаркс» автором хет-трика стал Павол Регенда (11, 31, 57).
Никита Кучеров стал вторым российским игроком, кто достиг отметки в 20 голов в сезоне-2025/26 НХЛ. Он 11-й раз в карьере забросил 20 шайб в рамках одного регулярного сезона НХЛ. Форвард «Тампы» продлил личную голевую серию до пяти матчей. Также Кучеров в матче с «Сан-Хосе» записал на свой счет четыре голевые передачи и продлил личную результативную серию до семи игр. Нападающий «молний» восьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ набрал пять очков за матч и догнал по этому показателю форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, повторив рекорд среди российских игроков.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов нанес один бросок в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал три броска. Защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов один раз бросил в створ ворот и отметился одним хитом. Защитник «акул» Шакир Мухамадуллин заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности «минус 3». Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил семь бросков из десяти и был заменен на седьмой минуте матча после третьей пропущенной шайбы.
«Тампа» одержала седьмую победу подряд. «Сан-Хосе» прервал трехматчевую победную серию.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Сент-Луис Блюз» обыграли «Монреаль Канадиенс» (2:0). Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился голевой передачей.
Райан Варсофски
Джон Купер
Ярослав Аскаров
(00:00-06:46)
Андрей Василевский
Алекс Неделькович
(c 06:46)
02:37
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Максвелл Крозье)
04:08
Даррен Раддиш
(Гейдж Гонсалвес, Никита Кучеров)
06:46
Брэндон Хагель
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Джейк Гюнцель)
09:14
Эрик Чернак
10:50
Павол Регенда
(Маклин Селебрини, Тимоти Лильегрен)
19:03
Янис Мозер
21:21
Павол Регенда
22:49
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
23:55
Доминик Джеймс
(Оливер Бьоркстранд)
29:50
Павол Регенда
(Тимоти Лильегрен, Джефф Скиннер)
33:07
Вильям Эклунд
33:07
Вильям Эклунд
33:07
Янис Мозер
34:08
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Оливер Бьоркстранд)
35:39
Райан Ривз
35:39
Барклай Гудроу
35:39
Зак Остапчук
35:39
Райан Ривз
35:39
Янис Мозер
35:39
Брэндон Хагель
35:39
Джейк Гюнцель
36:53
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Ник Пол)
39:23
Дмитрий Орлов
39:23
Гейдж Гонсалвес
46:13
Дмитрий Орлов
49:00
Янни Гурд
52:08
Сэм Дикинсон
56:11
Павол Регенда
(Джефф Скиннер)
