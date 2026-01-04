Пять очков Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

Никита Кучеров стал вторым российским игроком, кто достиг отметки в 20 голов в сезоне-2025/26 НХЛ. Он 11-й раз в карьере забросил 20 шайб в рамках одного регулярного сезона НХЛ. Форвард «Тампы» продлил личную голевую серию до пяти матчей. Также Кучеров в матче с «Сан-Хосе» записал на свой счет четыре голевые передачи и продлил личную результативную серию до семи игр. Нападающий «молний» восьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ набрал пять очков за матч и догнал по этому показателю форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, повторив рекорд среди российских игроков.