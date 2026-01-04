Ричмонд
Мэттьюс стал новым рекордсменом «Торонто» по голам в НХЛ

Мэттьюс установил новый клубный рекорд «Торонто» по голам в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе «Айлендерс» шайбы в основное время матча забросили Адам Пелеч (22-я минута), Мэттью Шефер (52) и Эмиль Хейнеман (58). Автором победного гола в овертайме стал Шефер (65). У «Торонто» отличились Остон Мэттьюс (30, 38) и Николас Робертсон (53).

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков провел 100-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, за десять минут игрового времени он отметился одним силовым приемом. Форвард «островитян» Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и провел один силовой прием.

Американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс благодаря двум заброшенным шайбам в матче с «Айлендерс» достиг отметки в 421 гол в карьере в составе «Мейпл Лифс» и установил новый рекорд франшизы по голам в «регулярках» лиги, превзойдя достижение Матса Сундина (420 голов).

Айлендерс
4:3
0:0, 1:2, 2:1
ОТ
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
4.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Крэйг Беруби
Вратари
Давид Риттих
(00:00-64:11)
Джозеф Уолл
(00:00-64:11)
1-й период
07:18
Мэтью Барзал
10:50
Райан Пулок
10:50
Макс Доми
11:52
Джон Таварес
2-й период
21:10
Адам Пелек
(Джонатан Друэн)
29:30
Остон Мэттьюс
37:19
Остон Мэттьюс
(Бобби Макманн, Макс Доми)
3-й период
51:10
Мэттью Шефер
(Джонатан Друэн, Жан-Габриэль Пажо)
52:12
Николас Робертсон
(Николя Руа)
57:15
Эмиль Хейнеман
(Энтони Деанджело, Мэтью Барзал)
Овертайм
64:11
Мэттью Шефер
(Эмиль Хейнеман, Мэтью Барзал)
Статистика
Айлендерс
Торонто
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит