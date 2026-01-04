Мэттьюс стал новым рекордсменом «Торонто» по голам в НХЛ

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе «Айлендерс» шайбы в основное время матча забросили Адам Пелеч (22-я минута), Мэттью Шефер (52) и Эмиль Хейнеман (58). Автором победного гола в овертайме стал Шефер (65). У «Торонто» отличились Остон Мэттьюс (30, 38) и Николас Робертсон (53).