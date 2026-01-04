Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
П1
2.35
X
4.23
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
П1
1.76
X
4.60
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
П1
2.21
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Юта
1
П1
X
П2

«Вашингтон» проиграл «Чикаго» в матче НХЛ. Овечкин очков не набрал

Игра завершилась победой «Чикаго» в серии буллитов со счетом 3:2.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел набрать очков во втором матче подряд в домашнем поединке регулярного чемпионата с «Чикаго». Игра завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2.

У победителей шайбы забросили Райан Донато (2-я минута), Теуво Теравайнен (25), Ник Фолиньо (победный буллит), у проигравших — Дилан Строум (5) и Райан Леонард (52). У «Вашингтона» в первом периоде травму получил вызванный в олимпийскую сборную Канады Том Уилсон, который больше на лед не выходил.

Форвард «Чикаго» Илья Михеев отдал голевую передачу, ставшую для него пятой в сезоне.

Овечкин в последний раз набрал очко в домашнем матче 31 декабря против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). В последний раз он забивал 28 декабря в выездном матче с «Нью-Джерси» (4:3). На счету Овечкина в нынешнем сезоне 34 очка по системе «гол + пас» (15 + 19) и 912 голов в регулярных чемпионатах.

«Чикаго» набрал 39 очков в 41 игре и по-прежнему занимает предпоследнее место в Центральном дивизионе. «Вашингтон» (48 очков, 42 игры) занимает четвертое место в Столичном дивизионе. В следующих матчах «Чикаго» 5 января примет «Вегас», «Вашингтон» 6 января дома сыграет с «Анахаймом».

Вашингтон
2:3
1:1, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
4.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джефф Блэшилл
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Спенсер Найт
(00:00-65:00)
1-й период
01:13
Райан Донато
(Илья Михеев)
04:46
Дилан Строум
(Итен Фрэнк, Тревор ван Римсдайк)
2-й период
23:20
Джейкоб Чикран
24:24
Теуво Терявяйнен
(Тайлер Бертуцци, Андре Бураковски)
3-й период
47:27
Вьятт Кайсер
51:18
Райан Леонард
(Мэтт Рой, Энтони Бовилье)
Овертайм
64:06
Джейкоб Чикран
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Ник Фолиньо
(Чикаго)
Статистика
Вашингтон
Чикаго
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
