«Вашингтон» проиграл «Чикаго» в матче НХЛ. Овечкин очков не набрал

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел набрать очков во втором матче подряд в домашнем поединке регулярного чемпионата с «Чикаго». Игра завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2.
У победителей шайбы забросили Райан Донато (2-я минута), Теуво Теравайнен (25), Ник Фолиньо (победный буллит), у проигравших — Дилан Строум (5) и Райан Леонард (52). У «Вашингтона» в первом периоде травму получил вызванный в олимпийскую сборную Канады Том Уилсон, который больше на лед не выходил.
Форвард «Чикаго» Илья Михеев отдал голевую передачу, ставшую для него пятой в сезоне.
Овечкин в последний раз набрал очко в домашнем матче 31 декабря против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). В последний раз он забивал 28 декабря в выездном матче с «Нью-Джерси» (4:3). На счету Овечкина в нынешнем сезоне 34 очка по системе «гол + пас» (15 + 19) и 912 голов в регулярных чемпионатах.
«Чикаго» набрал 39 очков в 41 игре и по-прежнему занимает предпоследнее место в Центральном дивизионе. «Вашингтон» (48 очков, 42 игры) занимает четвертое место в Столичном дивизионе. В следующих матчах «Чикаго» 5 января примет «Вегас», «Вашингтон» 6 января дома сыграет с «Анахаймом».
Спенсер Карбери
Джефф Блэшилл
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Спенсер Найт
(00:00-65:00)
01:13
Райан Донато
(Илья Михеев)
04:46
Дилан Строум
(Итен Фрэнк, Тревор ван Римсдайк)
23:20
Джейкоб Чикран
24:24
Теуво Терявяйнен
(Тайлер Бертуцци, Андре Бураковски)
47:27
Вьятт Кайсер
51:18
Райан Леонард
(Мэтт Рой, Энтони Бовилье)
64:06
Джейкоб Чикран
победный бросок: Ник Фолиньо
(Чикаго)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит