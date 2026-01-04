Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.60
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Юта
1
П1
X
П2

«Каролина» проиграла «Колорадо» в НХЛ. Свечников забросил шайбу

«Колорадо» одержал победу со счетом 5:3.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. «Каролина» уступила «Колорадо» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравшей команды одну из шайб забросил российский нападающий Андрей Свечников. Россиянин отличился в 12-й раз в текущем сезоне, также у него 19 голевых передач в 41 матче. Защитник «Каролины» Александр Никишин не набрал очков, результативными действиями также не отметился форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.

Обе команды являются лидерами своих дивизионов. «Каролина» с 51 очком после 41 матча возглавляет Столичный дивизион, «Колорадо» идет первым в Центральном дивизионе с 69 очками после 40 встреч. В следующем матче «Каролина» на выезде сыграет с «Нью-Джерси» в ночь на 5 января по московскому времени, «Колорадо» в этот же день проведет гостевой матч с «Флоридой».

В других матчах игрового дня «Нью-Джерси» дома со счетом 4:1 победил «Юту», «Оттава» одержала домашнюю победу над «Виннипегом» (4:2), «Филадельфия» в гостях была сильнее «Эдмонтона» (5:2), одну голевую передачу в составе гостей отдал нападающий Матвей Мичков, «Коламбус» на своем льду победил «Баффало» (5:1), нападающий хозяев Дмитрий Воронков забросил шайбу, ему ассистировал защитник Иван Проворов, «Сент-Луис» одержал домашнюю победу над «Монреалем» (2:0), голевой передачей отметился нападающий Алексей Торопченко, «Калгари» дома уступил «Нэшвиллу» (3:4), одну из шайб у хозяев забросил защитник Ян Кузнецов.

Каролина
3:5
1:0, 2:1, 0:4
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
4.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18351 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джаред Беднар
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-57:40)
Скотт Уэджвуд
Фредерик Андерсен
(c 59:42)
1-й период
03:36
Девон Тэйвз
11:58
Джош Мэнсон
16:33
Вильям Каррье
18:09
Себастьян Ахо
(Эрик Робинсон)
2-й период
21:47
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
22:55
Захар Бардаков
24:47
Николай Элерс
(Логан Стэнковен, Тэйлор Холл)
27:50
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, К`Андре Миллер)
29:52
К`Андре Миллер
35:47
Джексон Блэйк
3-й период
40:11
Андрей Свечников
41:09
Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
41:42
Джек Друри
(Росс Колтон)
46:11
Николай Элерс
47:30
Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
59:42
Нэйтан Маккиннон
Статистика
Каролина
Колорадо
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит