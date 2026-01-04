«Каролина» проиграла «Колорадо» в НХЛ. Свечников забросил шайбу

Обе команды являются лидерами своих дивизионов. «Каролина» с 51 очком после 41 матча возглавляет Столичный дивизион, «Колорадо» идет первым в Центральном дивизионе с 69 очками после 40 встреч. В следующем матче «Каролина» на выезде сыграет с «Нью-Джерси» в ночь на 5 января по московскому времени, «Колорадо» в этот же день проведет гостевой матч с «Флоридой».