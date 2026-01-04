«Каролина» проиграла «Колорадо» в НХЛ. Свечников забросил шайбу

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. «Каролина» уступила «Колорадо» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе проигравшей команды одну из шайб забросил российский нападающий Андрей Свечников. Россиянин отличился в 12-й раз в текущем сезоне, также у него 19 голевых передач в 41 матче. Защитник «Каролины» Александр Никишин не набрал очков, результативными действиями также не отметился форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Обе команды являются лидерами своих дивизионов. «Каролина» с 51 очком после 41 матча возглавляет Столичный дивизион, «Колорадо» идет первым в Центральном дивизионе с 69 очками после 40 встреч. В следующем матче «Каролина» на выезде сыграет с «Нью-Джерси» в ночь на 5 января по московскому времени, «Колорадо» в этот же день проведет гостевой матч с «Флоридой».
В других матчах игрового дня «Нью-Джерси» дома со счетом 4:1 победил «Юту», «Оттава» одержала домашнюю победу над «Виннипегом» (4:2), «Филадельфия» в гостях была сильнее «Эдмонтона» (5:2), одну голевую передачу в составе гостей отдал нападающий Матвей Мичков, «Коламбус» на своем льду победил «Баффало» (5:1), нападающий хозяев Дмитрий Воронков забросил шайбу, ему ассистировал защитник Иван Проворов, «Сент-Луис» одержал домашнюю победу над «Монреалем» (2:0), голевой передачей отметился нападающий Алексей Торопченко, «Калгари» дома уступил «Нэшвиллу» (3:4), одну из шайб у хозяев забросил защитник Ян Кузнецов.
Род Бриндамор
Джаред Беднар
Фредерик Андерсен
(00:00-57:40)
Скотт Уэджвуд
Фредерик Андерсен
(c 59:42)
03:36
Девон Тэйвз
11:58
Джош Мэнсон
16:33
Вильям Каррье
18:09
Себастьян Ахо
(Эрик Робинсон)
21:47
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
22:55
Захар Бардаков
24:47
Николай Элерс
(Логан Стэнковен, Тэйлор Холл)
27:50
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, К`Андре Миллер)
29:52
К`Андре Миллер
35:47
Джексон Блэйк
40:11
Андрей Свечников
41:09
Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
41:42
Джек Друри
(Росс Колтон)
46:11
Николай Элерс
47:30
Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
59:42
Нэйтан Маккиннон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит