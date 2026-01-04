Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.60
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Монреаль
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Юта
1
П1
X
П2

Капризов и Юров отдали по голевой передаче в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»

Их команда уступила в серии буллитов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» в серии буллитов со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (7-я минута), Кори Перри (37), Куинтон Байфилд (45), Самуэль Хелениус (53), победный буллит реализовал Брандт Кларк. У «Миннесоты» отличились Джейкоб Миддлтон (9), Юэль Эрикссон Эк (39), Брок Фейбер (48), Мэтт Болди (58).

Российские нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Данила Юров отдали по голевой передаче. На счету Капризова теперь 24 гола и 25 голевых передач в 43 играх сезона. Юров отдал 10-й голевой пас в текущем регулярном чемпионате, также на счету россиянина 6 голов в 36 встречах.

«Лос-Анджелес» занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе с 43 очками после 40 встреч. «Миннесота» идет второй в Центральном дивизионе с 58 очками после 43 игр. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, игра состоится в ночь на 6 января по московскому времени на домашней арене «Лос-Анджелеса».

Лос-Анджелес
5:4
1:1, 1:1, 2:2, 0:0
Б
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
4.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Джон Хайнс
Вратари
Дарси Кемпер
(00:00-35:02)
Йеспер Валльстедт
(00:00-37:18)
Дарси Кемпер
(35:30-62:59)
Йеспер Валльстедт
(38:07-65:00)
Дарси Кемпер
(62:38-65:00)
1-й период
06:08
Адриан Кемпе
(Алекс Лафферье, Анже Копитар)
08:28
Джейкоб Миддлтон
(Зак Богосян, Матс Зуккарелло)
2-й период
20:12
Куинтон Байфилд
25:13
Юэль Эрикссон Эк
26:42
Джоэль Армиа
35:30
Брок Фэйбер
36:57
Кори Перри
(Бренд Кларк, Куинтон Байфилд)
38:07
Куинтон Байфилд
38:23
Юэль Эрикссон Эк
(Куинн Хьюз)
3-й период
44:54
Куинтон Байфилд
47:33
Брок Фэйбер
(Данила Юров, Кирилл Капризов)
52:09
Самуэль Хелениус
(Кевин Фиала, Александр Тюркотт)
57:03
Мэтт Болди
(Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо)
57:28
Алекс Лафферье
Овертайм
63:28
Брок Фэйбер
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Бренд Кларк
(Лос-Анджелес)
Статистика
Лос-Анджелес
Миннесота
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше