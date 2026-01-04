Капризов и Юров отдали по голевой передаче в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» в серии буллитов со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (7-я минута), Кори Перри (37), Куинтон Байфилд (45), Самуэль Хелениус (53), победный буллит реализовал Брандт Кларк. У «Миннесоты» отличились Джейкоб Миддлтон (9), Юэль Эрикссон Эк (39), Брок Фейбер (48), Мэтт Болди (58).
Российские нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Данила Юров отдали по голевой передаче. На счету Капризова теперь 24 гола и 25 голевых передач в 43 играх сезона. Юров отдал 10-й голевой пас в текущем регулярном чемпионате, также на счету россиянина 6 голов в 36 встречах.
«Лос-Анджелес» занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе с 43 очками после 40 встреч. «Миннесота» идет второй в Центральном дивизионе с 58 очками после 43 игр. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, игра состоится в ночь на 6 января по московскому времени на домашней арене «Лос-Анджелеса».
Джим Хиллер
Джон Хайнс
Дарси Кемпер
(00:00-35:02)
Йеспер Валльстедт
(00:00-37:18)
Дарси Кемпер
(35:30-62:59)
Йеспер Валльстедт
(38:07-65:00)
Дарси Кемпер
(62:38-65:00)
06:08
Адриан Кемпе
(Алекс Лафферье, Анже Копитар)
08:28
Джейкоб Миддлтон
(Зак Богосян, Матс Зуккарелло)
20:12
Куинтон Байфилд
25:13
Юэль Эрикссон Эк
26:42
Джоэль Армиа
35:30
Брок Фэйбер
36:57
Кори Перри
(Бренд Кларк, Куинтон Байфилд)
38:07
Куинтон Байфилд
38:23
Юэль Эрикссон Эк
(Куинн Хьюз)
44:54
Куинтон Байфилд
47:33
Брок Фэйбер
(Данила Юров, Кирилл Капризов)
52:09
Самуэль Хелениус
(Кевин Фиала, Александр Тюркотт)
57:03
Мэтт Болди
(Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо)
57:28
Алекс Лафферье
63:28
Брок Фэйбер
победный бросок: Бренд Кларк
(Лос-Анджелес)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит