Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Набравший пять очков Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.

В ночь на воскресенье в матче против «Сан-Хосе Шаркс» (7:3) Кучеров забросил шайбу и сделал четыре передачи, продлив личную результативную серию до семи игр. Нападающий «молний» восьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ набрал пять очков за матч и догнал по этому показателю форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, повторив рекорд среди российских игроков.

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, который забросил две шайбы в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4, в овертайме). Американский форвард достиг отметки в 421 гол в карьере в составе «Мейпл Лифс» и установил новый клубный рекорд по заброшенным шайбам в «регулярках» лиги, превзойдя достижение Матса Сундина (420 голов).

Звание третьей звезды дня досталось защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шеферу, забросившему две шайбы в игре против «Торонто», одна из которых стала победной в овертайме.

Сан-Хосе
3:7
1:3, 1:4, 1:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
4.01.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Джон Купер
Вратари
Ярослав Аскаров
(00:00-06:46)
Андрей Василевский
Алекс Неделькович
(c 06:46)
1-й период
02:37
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Максвелл Крозье)
04:08
Даррен Раддиш
(Гейдж Гонсалвес, Никита Кучеров)
06:46
Брэндон Хагель
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Джейк Гюнцель)
09:14
Эрик Чернак
10:50
Павол Регенда
(Маклин Селебрини, Тимоти Лильегрен)
19:03
Янис Мозер
2-й период
21:21
Павол Регенда
22:49
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
23:55
Доминик Джеймс
(Оливер Бьоркстранд)
29:50
Павол Регенда
(Тимоти Лильегрен, Джефф Скиннер)
33:07
Вильям Эклунд
33:07
Вильям Эклунд
33:07
Янис Мозер
34:08
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Оливер Бьоркстранд)
35:39
Райан Ривз
35:39
Барклай Гудроу
35:39
Зак Остапчук
35:39
Райан Ривз
35:39
Янис Мозер
35:39
Брэндон Хагель
35:39
Джейк Гюнцель
36:53
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Ник Пол)
39:23
Дмитрий Орлов
39:23
Гейдж Гонсалвес
3-й период
46:13
Дмитрий Орлов
49:00
Янни Гурд
52:08
Сэм Дикинсон
56:11
Павол Регенда
(Джефф Скиннер)
Статистика
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
Штрафное время
28
16
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
